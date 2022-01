Baroni, “Soddisfatto per la vittoria contro un avversario pericoloso”. Risultati e classifica della prima di ritorno

“Non ci dobbiamo mai accontentare e spingere sempre sull’acceleratore, è quello che bisogna sempre fare, poi, naturalmente, ci deve essere l’episodio a favore, ma sono contento di questa vittoria con un avversario pericoloso. Oggi servivano testa e gambe e sono soddisfatto perché la partita è anche stata condizionata un po’ dal vento. I ragazzi hanno tenuto bene il campo contro una compagine molto insidiosa”, sono queste le parole con cui mister Marco Baroni commenta il successo di ieri sera del Lecce ai danni della Cremonese, arrivato in pieno recupero, negli ultimissimi minuti di gara, grazie a un gol del centrale italo-albanese Dermaku.

“Ho atteso un attimo prima di compiere i cambi, avevo pensato anche di giocare con due punte, ma non ho voluto stravolgere l’identità della squadra, ma chi è entrato lo ha fatto benissimo. Sono anche soddisfatto della prestazione di Coda che rientra da un lungo periodo, lui per raggiungere la forma deve giocare ed è una buona cosa il fatto che abbia disputato quasi l’intero incontro senza problemi. Abbiamo sempre bisogno di tutti e oggi si è visto.

Andiamo sempre in campo per vincere e secondo me la partita contro il Pordenone era più difficile di quella di oggi, perché c’era solo da perdere, ma i ragazzi sono stati perfetti nell’approccio. Poi, abbiamo giocato a Roma dove si è speso tantissimo, soprattutto dal punto di vista mentale, perché tutti avrebbero voluto giocare. I tre punti di oggi sono importanti come quelli conquistati in Friuli e come quelli che andremo a fare. Il pari può essere una conseguenza, ma noi dobbiamo scendere in campo sempre con il piglio di vincere, in casa e fuori.

Listkowski quando sono arrivato faceva un calcio suo, ma lui deve fare il gioco della squadra, che adesso sta facendo, quindi, secondo me non sta vivendo un buon momento di forma, ma ha solamente capito cosa deve fare. Oggi, però, quando è entrato, a volte si è accentrato e questo non lo deve fare perché giochiamo un 4-3-3 che ha una sua fisionomia, principi ben chiari e un’identità che la squadra sta trovando sempre di più. Lui ha imparato a giocare a destra e adesso deve farlo sulla sinistra, perché tende ancora ad andare al centro.

Faccio sempre di tutto per fare sì che i ragazzi non si distraggano con i risultati degli avversari. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il ‘come’ e bisogna concentrarsi su quello: ‘come si raggiungono le prestazioni, come si cresce e come si fa qualcosa di importante’. Solo questo atteggiamento ci potrà portare a raggiungere qualcosa di importante come vogliamo”.

Risultati

Parma-Frosinone 0-1 (giocata venerdì); Cosenza-Ascoli 1-3, Alessandria-Benevento 2-0, Como-Crotone 1-1, Spal-Pisa 0-0, Monza-Reggina 1-0, Brescia-Ternana 1-1, Perugia-Pordenone 1-1 (giocate sabato); Vicenza-Cittadella 3-3, Lecce-Cremonese 2-1 (giocate domenica).

Classifica

Pisa 39; Brescia 38; Lecce 37; Benevento, Cremonese e Monza 35; Frosinone 34; Ascoli 32; Cittadella 30; Perugia 28; Como 26; Ternana 24; Parma e Reggina 23; Spal 22; Alessandria 20; Cosenza 16; Crotone 12; Pordenone 11; Vicenza 8.