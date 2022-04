Baroni, “I miei ragazzi stratosferici. Giocano per la maglia, la gente e la città”. I convocati

Ancora assenti Gabriel e Simic e si è fermato all’ultimo momento anche Asencio, poi, come accaduto in occasione della sfida di sabato contro il Frosinone, mister Marco Baroni avrà tutti i calciatori a sua disposizione.

Neanche il tempo di gioire per la vittoria con i ciociari, che tra poco più di 24 ore, capitan Lucioni e compagni saranno impegnati, in un nuovo turno infrasettimanale che li vedrà opposti alla Ternana dell’ex attaccante dei giallorossi Cristiano Lucarelli.

“Anche oggi abbiamo svolto un ottimo lavoro e recuperato un po’ di energie, ma con partite così ravvicinate sono costretto a prendere ancora qualche ora prima di decidere chi fare scendere in campo. Abbiamo battuto una squadra importante e ambiziosa che ha giocato con una sola assenza e aveva vinto con il Benevento in casa 2-0. Troveremo una squadra tranquilla che ha la possibilità di centrare tutti gli obiettivi e che nelle ultime quattro gare ha fatto tre vittorie e un pareggio”, ha affermato il tecnico dei salentini nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Non so se Blin giocherà dall’inizio. La Ternana ha trovato la quadra e maggior compattezza davanti ha attaccanti importanti, ci saranno tantissime insidie, ma lo sappiano, ho studiato l’avversario e lavorato sul loro cambio di sistema, c’è poco tempo, ma è sufficiente per i miei ragazzi, che ritengo stratosferici, per preparare al meglio la sfida e fare una grande prestazione.

Abbiamo fatto a meno di Di Mariano per molto tempo, senza lamentarci e creare alibi, detto questo, lui ha potenzialità e come tutti darà il suo contributo. Siamo tornati a lavorare e non finirò mai di esaltare le doti di questo gruppo, abbiamo subito 81 tiri in porta, la Cremonese, seconda in questa classifica, 110. Lo dico per mettere in risalto il fatto di come questa squadra si spenda e non mi riferisco solo al reparto difensivo, è un gruppo che lavora e dà tutto, ha valori ed emoziona perché gioca per la maglia, per la gente e per la città e questo deve essere esaltato.

In questo momento sono tornato ad avere qualche problema di scelta ed è importante, ciò che conta è che tutti si facciano trovare pronti perché in queste ultime partite si devono mettere in campo attenzione, concentrazione, voglia, spessore e compattezza.

Calabresi è uscito con i crampi, oggi si è allenato, gli ho detto di prendere qualche ora di recupero ma lui non mi ha voluto sentire, Hjulmand ha preso solo una botta, ma nulla di preoccupante.

Siamo a questo punto perché tutti hanno dato qualcosa e in questo momento ci sono tutte le risorse a disposizione per fare bene. I tre d’attacco li deciderò tra qualche ora.

Vedrò se fare giocare Dermaku al fianco di Lucioni, ma è un’opzione, è un calciatore importante ed è stato fuori un po’ di tempo, ha avuto un piccolo problema a Parma, ma adesso sta bene.

In questo momento è sì importante un gol, ma anche e soprattutto un contrasto. Una palla che si vuole e si desidera, questo è fondamentale. Ricordiamo sempre il gol, ma bisogna guardare anche le occasioni, avete visto nell’ultima partita quanto siamo riusciti a produrre. La nostra identità è segnata e adesso bisogna andare in campo con lo spirito visto con il Frosinone.

Spesso il Lecce incontra squadre che giocano nella propria metà campo, non penso, per esempio, che i ragazzi di Grosso abbiano giocato le altre gare senza fare un tiro in porta e questo non è demerito loro”.

I convocati

Intanto sono 23 i calciatori convocati dal tecnico toscano per la partita di domani. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 22. Plizzari 23. Björkengren 24. Faragò 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 32. Dima 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjumand 44. Dermaku 99. Rodriguez.