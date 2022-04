Al via la 33ma giornata di B, Lecce contro la Ternana dell’ex Lucarelli. Probabili formazioni

Tempo di riprendere velocemente le energie dopo il successo contro il Frosinone che alle ore 19 il Lecce di mister Baroni scenderà nuovamente in campo, questa volta in trasferta sull’ostico campo della Ternana.

I giallorossi dopo i quattro pareggi consecutivi hanno ritrovato la via della vittoria tra le mura amiche battendo i ciociari con il 100esimo gol in serie B del sempre più capocannoniere Coda e ritrovando così il secondo posto in solitaria (a -1 dalla Cremonese) valido per la promozione diretta in A. La squadra umbra allenata da Lucarelli viene da due vittorie consecutive e da una stagione da autentica sorpresa del campionato, trattandosi di una neopromossa.

Le Fere non potranno contare sull’estremo difensore Iannarilli. Al suo posto debutterà in campionato Krapikas. Indisponibili inoltre Capuano, Agazzi, Salzano e Falletti. In difesa oltre a Boben e Sorensen dovrebbe trovar posto Celli mentre Defendi e Koutsoupias potrebbero essere le novità di metà campo affiancati da Palumbo e Martella. In avanti confermata la coppia offensiva composta da Partipilo e Donnarumma.

Tra le file dei salentini tre assenze invece: oltre a Gabriel e Simic, assenti anche sabato, si è aggiunto Asencio costretto al forfait causa coliche. Potrebbero esserci alcuni cambi nell’undici iniziale rispetto a quello visto sabato e, visti gli impegni ravvicinati, anche un po’ di turnover: in porta ancora Bleve, davanti a lui la coppia di centrali Lucioni-Tuia mentre sul versante sinistro ballottaggio aperto tra Gallo e Barreca (con il secondo in leggero vantaggio) invece su quello destro dovrebbe agire Gendrey per far rifiatare Calabresi. A centrocampo Hjulmand in regia con Helgason e Bjorkengren ai lati. In attacco confermatissimo il tridente formato da Strefezza, Coda e Di Mariano.

Probabili formazioni

TERNANA (3-5-2) Krapikas, Boben, Sorensen, Celli, Defendi, Koutsoupias, Proietti, Palumbo, Martella, Partipilo, Donnarumma. All. Lucarelli

LECCE (4-3-3) Bleve, Gendrey, Tuia, Lucioni, Barreca, Helgason, Hjulmand, Bjorkengren, Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

Arbitro: M. Marcenaro della sezione di Genova.