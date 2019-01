Serie B, Brescia quadrupla rimonta, gongola il Lecce. Palermo: è crisi?

E’ piena bagarre in testa nella classifica del campionato di Serie B! La giornata numero 21 riapre i giochi più che mai in testa alla classifica e a sorridere più di tutti è proprio il Lecce di mister Fabio Liverani. Diventa ancor più prezioso il successo ottenuto dai giallorossi sul campo della Salernitana, non solo perchè può risultare utile in ottica playoff, ma soprattutto perchè è. l’unica vittoria delle prime quattro squadre di vetta, con la classifica che diventa sempre più corta.

Ecco allora che i gol di Mancosu e Palombi allo stadio “Arechi” di Salerno assumono un peso specifico perchè portano il Lecce a soli 3 punti dal Palermo, ancora capolista, ma reduce da due sconfitte consecutive. L’ultimo KO arriva a Cremona dove gli uomini di Stellone ne prendono due e restano ancorati a 37 punti in classifica.

Non approfittano di passi falsi dei rosanero Brescia e Pescara che pareggiano, rispettivamente, contro Spezia e Livorno. Due pareggi però decisamente diversi perchè se gli adriatici fanno solo 0-0 sul campo del Livorno, i lombardi partecipano alla sagra del gol contro i liguri. Al “Rigamonti” finisce 4 a 4: partita pazzesca perchè i bianconeri vanno in vantaggio per quattro volte, ma ogni volta il Brescia è bravo a riprende il risultato, trascinato dal solito Donnarumma, autore di tre reti.

Ad entrare in zona playoff è il Cittadella che ritrova la vittoria dopo sette turni a danno del Carpi. Colpo grosso, anzi grossissimo, del Perugia che sbanca lo stadio di Ascoli con un netto e perentorio 0-3.

Si aggiudica il sentitissimo derby veneto contro il Padova il Venezia e, in casa, si impone 2 a 1 e fa tornare il sorriso a Zenga. In zona playout fondamentale successo del Crotone che ritrova i tre punti dopo mesi di digiuno in casa del Foggia: tira un bello scherzo, insomma, mister Stroppa agli ex Satanelli di Pasquale Padalino.

Questa sera chiuderà la giornata il match tra Verona e Cosenza: partita da seguire sia in zona playoff, sia per le parti basse della classifica.

La classifica

Palermo 37, Brescia 36, Pescara e Lecce 34, Verona*, Cittadella e Benevento 30, Perugia 29, Spezia 28, Salernitana 27, Cremonese 26, Venezia e Ascoli 25, Cosenza* 20, Foggia 18, Crotone e Carpi 17, Livorno 16, Padova 15.

* una partita in meno

Prossimo turno 22^ giornata (1-4 febbraio)

Lecce-Ascoli (ven. h21)

Carpi-Verona (sab. h15)

Cosenza-Cittadella (sab. h15)

Padova-Salernitana (sab. h15)

Spezia-Cremonese (sab. h18)

Benevento-Venezia (dom. h15)

Crotone-Livorno (dom. h15)

Pescara-Brescia (dom. h21)

Palermo-Foggia (lun. h21)

riposa Perugia