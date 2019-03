Serie B: Brescia, altra vittoria in extremis con polemiche. Il Lecce supera il Benevento: risultati e classifica

Ancora cambiamenti nelle zone alte della classifica di Serie B. Il campionato cadetto non smette di regalare sorprese e anche nel corso del weekend appena trascorso non sono mancate le emozioni, e in alcuni casi anche le polemiche. Due notizie su tutte: la capolista Brescia non smette di stupire e vince ancora una volta nel recupero, con tanto di polemiche, anche stavolta; in coda alla classifica, invece, si complica la situazione del Foggia che esonera Padalino dopo dodici gare in cui i Satanelli non sono riusciti a salire dalle sabbie mobili della zona rossa.

Ma andiamo con ordine. Il Brescia di mister Corini mostra ancora una volta i muscoli: in quel di Cosenza, i padroni di casa erano in vantaggio di due gol. Nel secondo tempo, però, il Brescia ritorna in partita con un gol dubbio per fuorigioco, poi pareggia su rigore (generoso) realizzato dal solito Donnarumma, e in pieno recupero completa uno straordinario sorpasso. Su tutte le furie il Cosenza che con mister Braglia si scaglia contro l’arbitraggio.

In attesa del posticipo di stasera tra Venezia e Palermo, acciuffa il secondo posto il Verona che, nell’anticipo del venerdì, si è imposto per 2 reti a 1 sul campo del Perugia. Fa risentire il fiato sul collo delle “big” il Lecce: i giallorossi si impongono nel derby contro il Foggia con un gol di testa del solito La Mantia.

La sconfitta costa la panchina a Pasquale Padalino (torna Grassadonia), mentre in città monta la protesta del tifosi: nelle scorse ore lanciate bombe e petardi contro l’azienda dei patron Sannella, nel giardino di casa Busellato, oltre che al rogo a cui è stata consegnata l’auto di Iemmello. Nervi tesi, dunque, con il quadro societario non proprio confortate: si rischia una nuova penalizzazione.

Il Lecce, tornando al calcio giocato, scavalca così il Benevento: i sanniti incassano la seconda sconfitta consecutiva, arrendendosi solo al 94′ sul campo della Cremonese.

Il Cittadella è definitivamente tornato ai suoi livelli: dopo i roboanti successi contro Lecce e Brescia, i granata si ripetono anche contro il Pescara. Il 4 a 1 vale l’accesso in zona playoff. Una zona playoff da cui si allontana sempre più lo Spezia: i liguri perdono la seconda partita di fila: clamoroso l’ultimo tonfo casalingo contro il Padova.

Una doppietta di Simy fa sorridere il Crotone di Giovanni Stroppa che si impone, nel posticipo domenicale, in trasferta sulla Salernitana. Per i pitagorici, prossimi avversari del Lecce, 7 punti delle ultime tre gare. Una rete per parte, infine, nella gara tra Ascoli e Livorno: i bianconeri mancano ancora l’appuntamento con il salto di qualità, mentre i toscani galleggiano sulla zona-pericolo.

La classifica

Brescia 50, Palermo* e Verona 45, Pescara e Lecce 44, Benevento 43, Cittadella 39, Perugia 38, Salernitana e Spezia 34, Cosenza 33, Ascoli 31, Cremonese 30, Livorno 27, Foggia, Crotone e Venezia* 26, Padova 23, Carpi 22.

*una partita in meno

Prossimo turno 29^ giornata (15-17 marzo)

Pescara-Cosenza (ven. h21)

Benevento-Spezia (sab. h15)

Foggia-Cittadella (sab. h15)

Livorno-Salernitana (sab. h15)

Padova-Perugia (sab. h15)

Verona-Ascoli (sab. h18)

Palermo-Carpi (dom. h15)

Venezia-Cremonese (dom. h15)

Crotone-Lecce (dom. h21)

riposa Brescia