Serie B, il Palermo ci spera ancora: Lecce obbligato a vincere. La classifica a 90′ dal termine

Chi sognava una festa anticipata, proprio nel turno di riposo, ieri pomeriggio ha dovuto scontrarsi con la realtà. Il Palermo ha battuto l’Ascoli al “Del Duca”, ritrovando i 3 punti dopo tre pareggi di fila, ma soprattutto riportandosi a -1 dai giallorossi.

I tifosi salentini hanno sperato in un successo dei bianconeri che avrebbe significato Serie A matematica: anche un pareggio – risultato che ai punti sarebbe stato più giusto – non avrebbe scontentato i leccesi (ai quali poi sarebbe bastato 1 punto per la festa). E invece la comitiva allenata da Fabio Liverani, ancora artefice del proprio destino, deve necessariamente vincere la prossima sfida contro lo Spezia per aggiudicarsi il passaporto che conduce al paradiso.

La penultima giornata di campionato iniziata nel pomeriggio di ieri, quindi, ha rimesso ogni verdetto agli ultimi 90′ di sabato prossimo. Lecce e Palermo si giocheranno le loro chances di promozione. Una promozione già raggiunta mercoledì scorso dal Brescia che ieri, nel derby a Cremona, ha fatto 0-0 blindando matematicamente anche il primo posto finale.

Incertezza playoff

In zona playoff la situazione è fluida e imprevedibile. Il Benevento, al sicuro ormai da giorni, oggi riceverà il Padova, al passo d’addio alla cadetteria. Per il resto è bagarre pura. Il Pescara ha inanellato ieri il quarto pareggio consecutivo (2-2 a Venezia), facendosi avvicinare pericolosamente da un lanciatissimo Spezia: i prossimi avversari del Lecce hanno battuto per 2 a 0 il Crotone. Ma gli spareggi non ancora al sicuro e i liguri al “Via del Mare” tenteranno di strappare con i denti un piazzamento utile e, perché no, migliorare la loro posizione in griglia.

Il playoff anticipato tra Cittadella e Verona si è risolto con un netto 3 a 0 in favore dei padovani. Un successo fondamentale perché porta i granata a -1 dallo Spezia e nell’ultimo turno gli uomini di Venturato renderanno visita al Palermo per difendere a denti stretti almeno l’ottavo posto.

Il 37^ turno oggi proporrà match interessanti soprattutto per la coda della classifica. Con il Venezia risucchiato pericolosamente verso la zona bollente, oggi il Livorno tenterà il sorpasso: i granata ospiteranno il Carpi, ultimo in classifica insieme al Padova, in una gara che verrà il tutto per tutto per gli uomini di Castori.

Cerca i 3 punti anche la Salernitana per allontanare definitivamente la paura playout: i campani ospiteranno il Cosenza. Lunedì sera, invece, nel posticipo, si affronteranno Foggia e Perugia in una sfida che potrebbe segnare le sorti di playoff e playout.

La classifica

Brescia 67, Lecce 63, Palermo 62, Benevento* 56, Pescara 52, Spezia 51, Cittadella 50, Cremonese e Verona 49, Perugia* 47, Ascoli e Cosenza* 43, Crotone 40, Salernitana* 38, Venezia e Livorno* 35, Foggia* 34, Padova* e Carpi* 29.

(*una gara in meno)

Prossimo turno 38^ giornata (11 maggio h.15)

Brescia-Benevento

Carpi-Venezia

Crotone-Ascoli

Lecce-Spezia

Padova-Livorno

Palermo-Cittadella

Perugia-Cremonese

Pescara-Salernitana

Verona-Foggia

riposa Cosenza