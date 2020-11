Adjapong sospetto positivo? L’esterno modenese lascia il ritiro dell’Under 21 e torna nel Salento per accertamenti

Era stato chiamato dal Commissario Tecnico Paolo Nicolato e oggi sarebbe dovuto partire alla volta dell’Islanda per la trasferta degli “Azzurrini”, solo che, ha sì svolto un viaggio, ma di ritorno a casa e, più precisamente, destinazione Lecce. Il motivo. Prima di imbarcarsi per l’Europa Settentrionale, come tutti i suoi compagni è stato sottoposto al test per stabilire la positività o meno al coronavirus e il risultato è stato esito incerto. Non si sa sia positivo o meno, fatto sta che Adjapong, esterno modenese in forza ai giallorossi, è stato costretto a fare armi e bagagli in fretta e furia e, completo sociale ancora indosso, ha fare ritorno nel Salento per sottoporsi a ulteriori accertamenti.

A renderlo noto con una nota stampa la Società di “Via Colonnello Costadura”: “L’U.S. Lecce – si legge nel comunicato stampa – comunica che il calciatore Claud Adjapong non è stato aggregato al gruppo della Nazionale Under 21, che è partito questa mattina alla volta dell’Islanda.

Il difensore giallorosso è stato sottoposto, come tutto il gruppo dei nazionali, a test molecolare le cui risultanze hanno dato esito indeterminato. Il giocatore farà rientro in sicurezza a Lecce ed effettuerà ulteriori accertamenti”.