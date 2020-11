Lecce, test in famiglia con la Primavera: doppietta di Falco

Fine settimana atipico per il Lecce che, complice la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, ieri ha svolto un test di allenamento in famiglia con la formazione Privamera allenata da mister Grieco.

Nel chiuso dello stadio di “Via del Mare”, Eugenio Corini ha mischiato un po’ le carte tra le sue fila, facendo disputare una partitella a ranghi misti con tempi da 45 minuti. Ottime risposte sono arrivate da qualche elemento, Pippo Falco su tutti.

Il fantasista di Pulsano, infatti, si è reso protagonista di una doppietta nel corso del primo tempo, confezionata nel giro di 10 minuti. Nella ripresa, invece, reti di Pettinari e Stepinski. Di seguito il dettaglio della partita.

1 tempo

Verdi: Gabriel, Pierno, Lucioni, Meccariello, Calderoni, Tachtsidis, Paganini, Majer, Mancosu, Falco, Pettinari.

Rosa: Bleve, Lemmens, Gianfreda, Pascalau, Colella, Maselli, Henderson, Gallo A., Ortisi, Stepinski, Coda.

2 tempo

Lecce: Vigorito, Pierno, Lemmens, Gianfreda, Gallo A., Maselli, Majer, Henderson, Falco, Pettinari Stepinski.

Primavera: Borbei, Semeraro, Scialanga, Popotnik, Ciucci, Medico, Colella (23’st Travaglini), Schirone, Oltremarini, Ortisi, Trezza.

Marcatori: 23’pt – 33’pt Falco; 16’st Pettinari; 31’st Stepinski.

Sono stati a riposo Felici, Bjorkengren, Dermaku, Rossettini. Hanno lavorato in differenziato Adjapong, Zuta, Rodriguez, Lo Faso, Listkowski e Monterisi. Per stamane è in programma una nuova seduta d’allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.

Sorpasso Venezia

Intanto, approfittando della sosta, ieri la Serie B ha recuperato una delle (tante) gare rinviate in questa prima parte di stagione causa-covid. Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Entella e Venezia, conclusa con il risultato di 2 a 0 per gli ospiti.

Con questo prezioso successo i lagunari salgono a quota 13 in classifica, scavalcano proprio il Lecce, e si piazzano al quarto posto.

La classifica

Empoli 16, Chievo 14, Frosinone e Venezia 13, Spal e Lecce 12, Salernitana* 11, Cittadella* 10, Monza* 9, Brescia* e Pordenone 8, Reggina e Reggiana**7, Vicenza* 6, Cosenza 5, Entella, Ascoli*, Pescara e Pisa* 4, Cremonese* 3.

(*una partita in meno; **due partite in meno)