Prima amichevole della stagione, il Lecce non va oltre il 2-2 contro il Monopoli

(photogallery Pinto) C’è subito il graffio di Coda. E’ suo il primo gol della stagione 2020/21 del Lecce, siglato questo pomeriggio nella prima amichevole pre-campionato che i giallorossi hanno disputato contro il Monopoli. Un gol che non basta agli uomini di Corini ad aggiudicarsi il successo, sfiorato nel finale con il 2 a 1 firmato da un altro neo acquisto, Marcin Listkowski, dal momento che i neroverdi agguantano il pareggio finale grazie ad uno scatenato Fella.

Un primo, importante, test match per il neo tecnico Eugenio Corini, che ha visto subito in rete il nuovo bomber, Massimo Coda, di testa, ben servito da Falco. Nel corso del 90 minuti scendono campo praticamente tutti i volti nuovi. Henderson e Listkowski ci sono, Paganini ha bisogno di carburare, ma la condizione generale è ancora precaria: l’isolamento precauzionale anti-covod della squadra ha certamente rallentato al crescita del gruppo.

Ad ogni modo, il nuovo Lecce prende forma: i volti nuovi ci sono quasi tutti (solo Zuta è in tribuna con il suo ingaggio in attesa di essere ufficializzato). Ad ammirare il tutto c’è tutta la dirigenza, Corvino in prima linea.

La prima formazione disegnata da Corini è, naturalmente, un 4-3-3 dal sapore antico, ma comunque inedito. Molti i volti già noti, praticamente quasi tutti. Davanti a Gabriel, infatti, la difesa scelta è stata quella composta da Calderoni, Meccariello, Lucioni e Benzar, quest’ultimo in cerca di riscatto dopo una passata stagione praticamente inesistente.

Petriccione è il play, affiancato da Shakhov e Majer, mentre in avanti spazio a Mancosu, Falco e Coda. Ed è proprio grazie a questi due che i giallorossi sbloccano subito il tabellino: minuto 4, azione che si sviluppa da sinistra, Falco lavora bene il pallone e pennella un cross che la punta romana insacca di testa. Inutile il tentativo di Antonino di metterci i guantoni.

Il nuovo credo tattico predilige molto le verticalizzazioni, ecco perché il lavoro di Petriccione è oscuro, ma sempre prezioso. Davanti le punte sembrano in palla, mentre dietro c’è ancora da registrarsi. Lo si capisce chiaramente nella parte finale di primo tempo, quando il Monopoli impegna Gabriel in un paio di interventi importanti (spettacolare la sua opposizione al 34esimo con mano aperta su Starita).

Al 45′ Coda fa in tempo anche a divorarsi la doppietta dopo un bel dialogo tra Falco e Shakhov, ma l’ex Benevento cincischia troppo davanti al portiere avversario e si vede il tiro deviato in corner.

Nel secondo tempo ampi cambiamenti in formazione. Restano in campo solo Lucioni, Petriccione, Mancosu, Shakhov e Coda. Per il resto Corini mette all’opera Vigorito tra i pali, Colella e Monterisi sugli esterni, Rossettini in mezzo; nella linea mediana il volto nuovo è Henderson, così come Listkowski al fianco della punta centrale.

Henderson, ovviamente, deve ancora inserirsi, ma ha già personalità da vendere. Il Monopoli, però, non demorde mai e al 19esimo della seconda frazione beneficia di un rigore (fallo di Monterisi) che Fella realizza spiazzando Vigorito, portando i biancoverdi meritatamente sul pari.

Corini allora tenta di cambiare ancora: un buon Mancosu lascia spazio all’altro nuovo acquisto Paganini. Poco dopo Lo Faso prende il posto di Shakhov. Proprio Lo Faso dimostra di essere particolarmente in gamba, peccando però negli ultimi 20 metri. Il Lecce, nel frattempo rimasto orfano di Coda e Petriccione (al loro posto rispettivamente Dubickas e Tsonev), ci prova con Henderson e Lucioni nel finale, ma è Listkowski a metterci la zampata che sembrava valere il successo. Allo scadere, però, la difesa salentina balla troppo e Fella mette a segno una buona doppietta.

Con questo match si chiude il ritiro precampionato del Lecce. Dopo le settimane passate ad Acaya caratterizzante anche dal timore scongiurato di un focolaio interno dopo la positività al covid di Bryan Vera, ora per i salentini ci sono due giorni di riposo prima di riprendere la preparazione. Sabato prossimo molto probabile una nuova amichevole contro la Reggina, formazione di pari categoria.

Tabellino

Lecce: Gabriel (1’st Vigorito), Benzar (1’st Monterisi), Lucioni, Meccariello (1’st Rossettini), Calderoni (1’st Colella), Majer (1’st Henderson), Petriccione (38′ st Tsonev), Shakhov, (26′ st Lo Faso) Falco (1’st Listkowski), Mancosu (19’st Paganini), Coda (29′ st Dubickas). A disposizione: Bleve, Maselli. Allenatore: E. Corini

Monopoli: Antonino (45’st Oliveto), Sales, Mercadante, Giorno (34’st Arena), Tazzer (8’st Guiebre), Giosa (38’st Fusco), Starita (34’st Samele), Piccinni (8’st Triarico), Montero (1’st Fella), Paolucci, Zambataro (45’st Cutrone). A disposizione: Iurino, Ferrara, Arlotti. Allenatore: G. Scienza

Marcatori: 4’pt Coda, 19’st Fella (rig), 46’st Listkowski, 47’st Fella

Arbitro: Alessandro Recchia sez. Brindisi

Assistenti: Davide Fedele sez. Lecce ; Gianmarco Spagnolo sez. Lecce