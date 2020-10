Ascoli-Lecce 0-2, la apre il capitano ed Henderson segna il secondo in pochi giorni

Dopo l’esordio in chiaroscuro in Campionato e la vittoria, non senza sofferenza e rischi, in Coppa Italia che ha sancito il passaggio del turno, questo pomeriggio, i giallorossi di mister Eugenio Corini, sono scesi nuovamente in campo, allo stadio “Del Duca” nella sfida che li ha visti opposti all’Ascoli.

La formazione allenata da Valerio Bertotto è reduce dal pareggio in casa del Brescia, ma dalla goleada interna subita a opera del Perugia, formazione di Serie C, in Coppa che è costata l’eliminazione dalla competizione.

In occasione della partita contro i bianconeri marchigiani, l’allenatore bresciano si è visto costretto a fare a meno di Filippo Falco, per lui nuovo infortunio e con capitan Mancosu non in perfetta forma fisica causa un affaticamento al polpaccio, anche se il centrocampista sardo ha stretto i denti. Con la partenza di Petriccione e Tachtsidis, non ancora la meglio, è spettato a Majer il compito di play, per il resto, confermata la difesa della scorsa settimana, ha esordito dal primo minuto Adjapong.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-3-3 con: Gabriel tra i pali, difesa composta da Zuta, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Henderson, Majer e Mancosu in mediana; Adjapong, Coda e Listkowski a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dell’Ascoli, poco prima del minuto di gioco, con Chiricò, sul quale si oppone Gabriel deviando in angolo. Al terzo di gioco è Coda che ci prova da posizione defilata con Leali che para. Al nono contropiede dei marchigiani, palla a Gavion che passa a Chiricò che tira nuovamente di sinistro e nuovamente si oppone l’estremo difensore dei giallorossi. All’11mo l’incornata di Lucioni, su cross di Mancous non impensierisce il portiere bianconero. al 13mo il colpo di testa di Bajic viene deviato in angolo da Lucioni. Al 23mo la botta del capitano dal limite finisce alle stelle. Al 26mo il colpo di testa di Coda su cross di Calderoni termina fuori. al 41mo Cavion tira di punta, ma Meccariello devia con la schiena in corner.

Il secondo tempo

Nella ripresa ci prova subito da fuori al 48mo Litkowski, ma il tiro va alto. Al 50mi doppio cambio per Corini, fuori Zuta e dentro Tachtsidis, con Adjapong che si posiziona a destra in difesa, Majer che prende il posto di Mancosu, il capitano alto a sinistra e il greco al centro della mediana.

Giallorossi in vantaggio

Al 54mo arriva il gol per i salentini. Listkowski prende palla sulla destra e crossa, il capitano riesce a smarcarsi e colpisce al volo di piatto, con la palla che si insacca alle spalle di Leali.

Al 56mo la mezza rovesciata di Brosco finisce sopra il montante.

Gabriel salva il risultato

Al 63mo marchigiani vicinissimi al gol. Brosco mette in mezzo, la sfera termina su Vellios che colpisce di coscia, il portiere brasiliano, però, con uno scatto, riesce a deviare in corner.

Al 65mo il tiro a giro di Chiricò gira troppo ed esce.

Henderson raddoppia

Al 67mo arriva il secondo gol per i giallorossi. Coda prende palla al limite, finta e aspetta l’inserimento di Henderson, il calciatore gallese si presenta solo davanti a Leali e lo trafigge con un tiro che va finire sulla sinistra dell’estremo difensore dei marchigiani.

Al 78mo batti e ribatti in area giallorossa, ma la difesa salentina riesce a spazzare fuori. al 79mo il tiro di Coda viene parato con i piedi dal portiere bianconero. All’84mo Lo Faso, appena entrato, spara alle stelle da fuori. E un minuto dopo ci prova Stepinski, ma anche in questo caso la sfera non centra la porta.

Dopo la vittoria di mercoledì in Coppa, per i giallorossi arriva il secondo successo settimanale – il primo in campionato – contro la formazione marchigiana. Dopo un primo tempo un po’ attendista, la formazione di Corini, nella ripresa, scende in campo più concentrata e complice anche l’ingresso di Tachtsidis, oltre ad andare in gol crea diversi pericoli. Sugli scudi, anche questa volta, Gabriel, Henderson e Listkowski (leggi QUI le pagelle). Un po’ impreciso il capitano che, però, dopo la marcatura, è salito anche lui di tono. Adesso c’è la sosta e, alla ripresa, venerdì 16, la sfida con il Brescia.