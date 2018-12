Lecce, testa al (super) Brescia. Palombi: “bilancio positivo, ma non mi accontento”

Riposo finito per il Lecce che dopo il pari di sabato scorso, in casa, contro il Perugia, ha beneficiato di due giorni di relax concessi da mister Liverani. La pausa però è già finita e questo pomeriggio la comitiva giallorossa si ritroverà per iniziare a preparare il prossimo impegno, contro il Brescia, che ieri sera, nel posticipo della quindicesima giornata ieri sera ha fatto di un sol boccone della Salernitana, superata in terra campana con un netto 3-1 trascinata da uno scatenato Donnarumma (tripletta) e sempre più capocannoniere del campionato cadetto.

Lo staff tecnico e quello sanitario dovranno valutare le condizioni di almeno due elementi: Pettinari (che quasi certamente tornerà a disposizione solo dopo la lunga sosta di gennaio) e Calderoni, il quale la scorsa settimana ha accusato in problema all’obliquo che lo ha costretto a saltare il match contro il Perugia. Ma da attenzionare c’è anche lo stato fisico di Andrea La Mantia: il bomber giallorosso, infatti, viene da alcuni giorni di differenziato, ma il suo ingresso in campo nel finale di gara sabato contro gli umbri fa pensare che ogni guaio sia passato.

Insomma, c’è da fare il punto della situazione anche perché non vale proprio la pena interrompere la striscia di quattro risultati consecutivi che Petriccione e compagni hanno messo in fila nell’ultimo mese. Tre vittorie e un pareggio, infatti, rappresentano un bottino niente male per una compagine che, da neopromossa, si trova ora al secondo posto della classifica. Uscire indenni anche dal “Rigamonti” di Brescia sarebbe un’ottimo step per la crescita di questo collettivo.

Il capocannoniere giallorosso

“Sabato abbiamo affrontato una squadra simile a noi, che ci ha dato filo da torcere, come lo darà ad altre squadre e che lotterà per le prime posizioni di classifica. Il mio, fino a questo momento, è un bilancio positivo, anche se non mi accontento perché so di poter fare di più” – ha spiegato ai microfoni della stampa salentina Simone Palombi. Il giovane classe ’96 è il mattatore, al momento, di questo Lecce: con 6 gol (e due doppiette di fila), è lui a guidare l’attacco giallorosso, anche se l’assenza dalla rete manca ormai da tre turni. Un po’ troppo per un attaccante dall’istinto killer che aveva abituato i suoi nuovi tifosi a festeggiare con il segno della V con le dita.

“Dopo Ascoli solo con il Perugia non siamo riusciti ad andare a segno? Non credo sia successo nulla di particolare sabato scorso” – prosegue l’ex Ternana che nella giornata di ieri si è sottoposto a una gastroscopia per alcuni dolori allo stomaco lamentati al termine di Lecce-Perugia.

”Ho seguito ieri in televisione la gara tra Salernitana e Brescia. Quella lombarda è una squadra che dispone di un buon organico e con Donnarumma è abile nelle ripartenze, a cui bisognerà prestare particolare attenzione. Domenica sarà una bella gara da giocare e da vedere”, conclude.