Brescia-Lecce: bel gioco, migliori attacchi e che sfida tra giovani playmaker!

E’ iniziata ieri pomeriggio la settimana di preparazione che porterà il Lecce alla sfida dello stadio “Rigamonti” di Brescia. Nel quartier generale di Martignano, mister Fabio Liverani ha tenuto a rapporto i suoi dopo il pareggio di sabato scorso contro il Perugia: sul campo, Palombi è stato a riposo a causa di una gastroenterite, mentre l’affaticato Calderoni si è allenato a parte. Ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo, invece, Pettinari che così inizia la sua fase di riabilitazione con i suoi compagni.

Sarà un appuntamento davvero da non perdere quello di domenica sera (ore 21) perché per la 16^ giornata di campionato si troveranno una di fronte all’altra due squadre che esprimono un calcio tra i più spumeggianti e dinamici della Serie B, probabilmente le migliori squadre nell’ultimo mese.

Che numeri!

Da un lato le rondinelle: 24 punti, miglior attacco cadetto con 28 reti (trascinato da Torregrossa ma soprattutto da un super Donnarumma, capocannoniere della B e reduce da una strepitosa tripletta in casa della Salernitana), e seconda miglior squadra tra le mura amiche. La squadra allenata da Corini, è partita a singhiozzo, ma dopo l’esonero di Suazo ha iniziato a macinare punti (riuscendo a inanellare 9 risultati utili consecutivi). Due settimane fa la serie è stata interrotta dal KO a Venezia, superato però dalle convincenti vittorie contro Livorno e Brescia.

Al “Rigamonti” ancora inviolato in campionato (5 successi, 2 pareggi), palcoscenico di una squadra forte, giovane, ma anche esperta. Lì davanti Donnarumma sta facendo faville con già 13 gol realizzati, e in mezzo al campo può contare l’estro e l’intelligenza di Sandro Tonali, playmaker, 18 anni è già convocato dalla Nazionale del CT Mancini. 14 presenze e un gol per lui, contro il Verona, ma anche tanta geometria e intelligenza tattica al servizio dei biancoblu.

Tonali domenica si ritroverà davanti un suo coetaneo collega, anche lui dal futuro luminoso: un certo Jacopo Petriccione. Anche per il regista giallorosso, 14 presenze in campionato, ma ancora nessun gol. In lui Liverani ha trovato il direttore d’orchestra ideale per il suo Lecce che fa del fraseggio l’arma in più.

Per i salentini, forse, Brescia potrà rappresentare la cartina di tornasole di un processo di crescita continuo, certificato dalle tre gare consecutive senza subire reti. Quattro i risultati utili consecutivi per Mancosu e soci che al momento sono la miglior squadra da trasferta (14 punti lontano da casa, esattamente come il Palermo capolista), e secondo miglior attacco del campionato (25 reti), proprio alle spalle del Brescia.

Insomma, tante curiosità, tante piccole partite in una, tanti spunti in un match si preannuncia da il match di cartello di giornata. In pratica, un Brescia-Lecce da non… perdere.