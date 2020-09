Calciomercato, per il Lecce c’è Adjapong. Domani la firma

Lecce, hai i luto nuovo terzino destro. Dopo le partenze di Andrea Rispoli e Romario Benzar, il Direttore Tecnico Pantaleo Corvino ha trovato l’intesa per l’approdo in Salento di Claud Adjapong. Il classe 1998, proveniente dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto, in queste ore è sul treno che da Bologna arriverà a Lecce in serata.

Per domani sono in programma le visite mediche, poi la firma sul contratto e la probabile prima presenza in giallorosso già sabato pomeriggio contro il Pordenone, gara di esordio di campionato.

La carriera

Terzino destro, ma con licenza di giocare anche nel settore destro del centrocampo, la sua parola d’ordine è: corsa. Nato a Modena da genitori ghanesi, Adjapong ha sempre vissuto a Sassuolo con la sua famiglia, città dove cresce calcisticamente.

La sua storia neroverde inizia nel 2014, con la formazione Primavera. Nel 2016, a meno di 18 anni, esordisce in Serie A con la maglia del Sassuolo allo Juventus Stadium. Nello stesso anno fa il suo esordio anche Europa League nella gara della fase a gironi contro il Rapid Vienna.

Il 22 dicembre 2016 segna il suo primo gol in Serie A contro il Cagliari, divenendo il primo sassolese a fare gol in Serie A con la maglia della squadra della sua città.

Lo scorso anno ha vestito, in prestito, la casacca dell’Hellas Verona, collezionando però appena 5 presenze. In totale per lui 27 partite giocate in Serie A (e 2 gol).

Dal 2016 è nel giro delle nazionali giovanili e ha esordito con l’Under-21 guidata da Di Biagio il 1º settembre 2017, nell’amichevole persa 3-0 contro la Spagna a Toledo. Poche settimane fa le sue ultime uscite con gli azzurrini, nelle gare contro Slovenia e Svezia. In totale 21 match disputate con i giovani nella Nazionale.

Ora è pronto per l’avventura giallorossa: sarà lui il nuovo motorino di Eugenio Corini.