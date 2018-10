Serie B, il Crotone esonera Stroppa: mercoledì il Lecce ritrova l’ex Oddo?

Ennesimo colpo di scena in Serie B! Nel pomeriggio di oggi è saltata un’altra panchina, la quinta in questa stagione. A fare i bagagli, poche ore fa, è stato Giovanni Stroppa, sollevato dal suo incarico alla guida del Crotone, prossimo avversario del Lecce.

Stroppa, ex Foggia, era alla guida dei pitagorici appena retrocessi dopo due stagioni di Serie A, ma l’avvio di campionato non proprio esaltante (11 punti), non deve aver convinto la dirigenza calabrese. Fatale è stato il risultato di ieri sera, quando nel posticipo, i rossoblu non sono andati oltre l’1-1 casalingo contro la Salernitana.

La dirigenza guidata dal Presidente Vrenna ha quindi deciso di cambiare: in dirittura d’arrivo ci sarebbe Massimo Oddo, ex giallorosso, con cinque anni di carriera da allenatore. Potrebbe, quindi, fare il suo debutto sulla sua nuova panchina proprio a Lecce, una delle sue vecchie squadre da giocatore, ma il condizionale è d’obbligo.

In vista dell’imminente turno infrasettimanale, infatti, la dirigenza potrebbe optare per una soluzione interna, affidando la preparazione della sfida in Salento al tecnico della Primavera Moschella.

Oddo, dunque, potrebbe giungere in Calabria nelle prossime ore, al più nei prossimi giorni, dove firmerà il suo quarto contratto da allenatore dopo quelli siglati in passato con Genoa, Pescara e Udinese.

Ad ogni modo, mercoledì sera, Oddo potrebbe essere presente allo stadio “Via del Mare”, per visionare i suoi nuovi calciatori. Tornerà in quello stadio che lo ha visto protagonista con la casacca del Lecce nella stagione 2011/12, quella dell’ultima Serie A, quando (in prestito dal Milan), Oddo collezionò 27 presenze e una rete.

Proprio contro il Lecce potrebbe ripartire la sua avventura.