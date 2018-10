Rientrato nel corso della prima serata di sabato dalla trasferta di Foggia, il Lecce si è già ritrovato ieri mattina ad Acaya: il calendario della Serie B, infatti, non concede un momento di riposo, proponendo nelle serate di domani e dopodomani il turno infrasettimanale.

Per i giallorossi l’impegno è fissato per mercoledì sera, ore 21, dove arriverà il Crotone di mister Stroppa, che nel posticipo di ieri sera ha impattato in casa contro la Salernitana con il punteggio di 1-1 portandosi a quota 11 in classifica.

Ieri, quindi, seduta di allenamento per capitan Lepore&Co, alla quale non ha partecipato Cesare Bovo. Sempre in differenziato Falco e Riccardi.

Il punto strappato con la forza nel derby di Foggia, non solo permette di muovere la classifica, ma soprattutto consente ai giallorossi di crescere in fatto di personalità e convinzione delle proprie capacità.

“Con il Foggia, sabato scorso, una volta in svantaggio per 2 – 0 avevamo la consapevolezza di poter recuperare la partita, anche se sapevamo che era una situazione complicata”, ha affermato il centrocampista Andrea Arrigoni. “Sabato ne siamo usciti alla grande, sfiorando anche la vittoria, ed è il fatto che la squadra non abbia mollato è un segnale importante”.

Per il metronomo giallorosso, tra i protagonisti indiscussi della promozione dello scorso anno, quest’anno la concorrenza di Petriccione lo sta costringendo a qualche panchina. Per lui ad oggi sei presenze in nove giornate di campionato, l’ultima delle quali proprio a Foggia dopo due settimane in sosta ai box.

“Nella nostra squadra c’è la giusta concorrenza e nessuno ha il posto garantito. Questa situazione non cambia nulla, nel senso che l’atteggiamento di ognuno di noi deve essere sempre lo stesso facendosi trovare pronti quando si viene chiamati in causa. Il campionato cadetto è competitivo ed equilibrato, molte gare si decidono per episodi.

Nel pomeriggio è in programma un allenamento, a porte chiuse, all’Acaya Golf hotel.