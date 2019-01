Serie B, è il giorno di Tumminello al Lecce. Ammucchiata in zona playoff: ecco risultati e classifica

E’ il giorno di Marco Tumminello al Lecce. La settimana si aprirà, per i giallorossi, con l’annuncio dell’ingaggio ufficiale del giovane attaccante: arriva in prestito secco, per 6 mesi, dall’Atalanta, squadra che crede tantissimo in lui (lo ha pagato 5 milioni dalla Roma) e che ora vuole farlo crescere nel torneo cadetto.

Potrebbe essere la soluzione ideale per tutti: per gli orobici che mandano un suo giovane patrimonio a farsi le ossa in una squadra ambiziosa e sorprendente, per il ragazzo che ha la possibilità di giocare con maggiore continuità, e per il Lecce che era alla ricerca di una punta pronta a concorrere per un posto con La Mantia.

Ecco allora il profilo giusto: Marco Tumminiello, nato ad Erice (Trapani) il 6 novembre 1998. Tummiello cresce nelle giovanili di Trapani, Palermo e Roma, squadra che lo fa debuttare, a 17 anni, in Serie A. Nella stagione 2016/17 colleziona appena due presenze con i capitoli che decidono di cederlo in prestito, l’anno successivo, al neopromosso Crotone.

10 le presenze con i pitagorici, condite da 3 reti, intervallate da un lungo infortunio. Nel giugno 2018 viene ceduto per 5 milioni di euro all’Atalanta: il contratto prevede per la Roma il diritto di riacquisto per le due stagioni seguenti. Fa il suo esordio con i nerazzurri il 26 luglio 2018, giocando gli ultimi minuti della partita del secondo turno preliminare di Europa League pareggiata per 2-2 in casa contro i bosniaci del Sarajevo.

Vanta anche tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale. Dopo aver militato nelle selezioni Under-15 ed Under-17, dal 2016 al 2017 ha fatto parte della nazionale italiana Under-19. Nel maggio 2018 riceve la prima convocazione con l’Under-21, per l’amichevole contro la Francia. Ora cerca di proseguire la fase di crescita a Lecce, con il Lecce, autentica rivelazione del campionato di Serie B.

I numeri di giornata

Tumminiello dovrà portare in dote la sua spensieratezza e le sue qualità in un Lecce protagonista in piena zona playoff. Una zona playoff ancora più caotica dopo il primo turno del girone di ritorno celebrato questo fine settimana. Il pareggio dei giallorossi in casa contro il Benevento ha permesso di guadagnare una lunghezza sul Palermo capolista, ma aumenta il distacco dal Brescia secondo, vittorioso contro il Perugia.

Il risultato più roboante della giornata, come detto, arriva da Palermo: la capolista rosanero cade in casa, per la prima volta in campionato, sotto i colpi della Salernitana (prossimo avversario del Lecce), con un 2-1 deciso da Casasola nel finale. Rallenta anche il Pescara che non aggancia il Brescia al secondo punto, fermandosi a reti bianche, in casa, contro la Cremonese.

Non approfitta della corta classifica il Verona che cade rovinosamente nel derby in quel di Padova: i biancorossi scudati si impongono con un netto 3-0 lasciando a digiuno la truppa di Grosso.

Fa solo 0 a 0 il Cittadella in casa del Crotone, stesso punteggio tra Cosenza e Ascoli. In ottica playout, fondamentale successo esterno del Foggia contro il Carpi: decide una doppietta del rinato Iemmello. Questa sera sfida interessante tra Spezia e Venezia, con i liguri decisi a rientrare nella zona playoff.

Classifica

Palermo 37, Brescia 35, Pescara 33, Lecce 31, Verona e Benevento 30, Cittadella e Salernitana 27, Spezia* e Perugia 26, Ascoli 25, Cremonese 23, Venezia* 21, Cosenza 20, Carpi 17, Foggia 16, Livorno e Padova 15, Crotone 14.

*una partita in meno

Prossimo turno 21^ giornata (25-28 gennaio)

Foggia-Crotone (ven. h21)

Ascoli-Perugia (sab. h15)

Cittadella-Carpi (sab. h15)

Cremonese-Palermo (sab. h15)

Salernitana-Lecce (sab. h18)

Livorno-Pescara (dom. h15)

Venezia-Padova (dom. h15)

Brescia-Spezia (dom. h18)

Verona-Cosenza (lun. h21)

riposa Benevento