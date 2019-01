Lecce-Benevento 1-1, i giallorossi riprendono da dove hanno lasciato. A Mancosu risponde Coda

Finalmente si torna in campo!!! Dopo 20 giorni di pausa del campionato, l’ultima gara disputata è stata lo scorso 30 dicembre contro lo Spezia, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti al Benevento di mister Bucchi.

L’Italia è un Paese di calciofili e venti giorni senza il “Dio Eupalla” sono un’astinenza difficile da mandar già, naturale, quindi, che la gara del “Via del Mare” sia stata molto attesa, anche se, forse, nelle ultime ore, questa ha lasciato spazio più alla soddisfazione per la decisione di Fabio Lucioni di rimanere in Salento che quindi oggi occuperà la consueta posizione al centro della difesa.

“Siamo chiamati a confermare quanto fatto fino a ora” ha affermato mister Liverani nel corso della conferenza stampa pre-gare e per farlo, sceglie di far scendere in campo la migliore formazione possibile con qualche novità. In difesa ad affiancare Lucioni c’è Bovo; sul lato destro del centrocampo, invece, gioca Petriccione con il nuovo arrivato Tachtsidis schierato dall’inizio.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Fiamozzi, Lucioni, Bovo e Calderoni; Petriccione Tachtsidis e Scavone in mediana; Mancosu a sostegno del duo La Mantia-Falco.

Primo tempo

Il Lecce parte fortissimo e già al secondo di gioco sfiora il gol. Cross di rasoterra di Mancosu, e tiro di La sul quale l’estremo difensore compie un miracolo, sulla palla si avventa Scavone che non riesce a colpire. All’ottavo il tiro di Mancosu viene abbrancato in presa da Montipò. I giallorossi vanno vicini al vantaggio al 17mo. Traversone di Falco e incornata di Scavone, la palla sembra destinata in porta, ma sulla linea respinge il portiere. Al 22mo il tiro di La mantia da buona posizione termina oltre la traversa. Stessa sorte ha un minuto dopo la Botta dal limite di Bandinelli. Al 34mo la ripartenza dei giallorossi viene vanificata da un cross totalmente sbagliato da Mancosu. Al 38mo il tiro di Mancosu viene rimpallato da un avversario e termina in corner.

La ripresa

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno terminato la prima frazione. Al quinto i giallorossi vanno vicini al gol con il tiro di Falco deviato da Montipò e un minuto dopo il rasoterra di Mancosu da buona posizione colpisce la parte esterna della rete. Al 13mo La Mantia spreca una facilissima occasione, quando, solo davanti al portiere, colpisce di testa troppo debolmente. Al 16mo il tiro al volo di La Mantia termina sopra la traversa.

Il capitano la sblocca

Al 18mo giallorossi in vantaggio. Passaggio filtrante di Falco per Mancosu partito sul filo del fuorigioco, il capitano si solo davanti a Montipò, che trafigge con un rasoterra che colpisce il palo interno e carambola in rete.

Coda riporta in pari i Sanniti

Al 26mo la compagine di Bucchi giunge al pareggio. Filtrante di Insigne per Coda, tenuto in gioco da Bovo, l’attaccante ex Parma si invola verso l’area di rigore e solo davanti a Vigorito deposita in rete.

Al 28mo salentini vicinissimi al nuovo vantaggio con la botta di Falco dal limite termina di un nulla fuori. Al 38mo la punizione dal limite di Fiamozzi viene respinta dai difensori avversari. Al 45mo il colpo di testa di Antei termina a lato di poco.

Il Lecce riparte da dove aveva lasciato con un pareggio per 1-1, solo che questa volta ad andare in vantaggio era stata la formazione di Liverani. Non è stata una grande prova quella di capitan Mancosu e compagni apparsi a tratti macchinosi e imprecisi (leggi QUI le pagelle), forse anche a causa del ritorno in campo dopo venti giorni di inattività agonistica. A ogni modo non è da disdegnare del tutto e fa sì che i salentini rimangano in piena zona Paly Off. Sabato si torna in campo nella sfida contro un’altra campana: la Salernitana.

Tabellini

U.S. Lecce: 22 Vigorito, 4 Petriccione, 7 Tachtsidis (31 st Haye), 8 Mancosu (Cap) (45 st Pettinari), 19 La Mantia (38 st Palombi), 20 Falco, 25 Lucioni, 27 Calderoni, 28 Fiamozzi, 30 Scavone, 31 Bovo A disp: 1 Bleve, 2 Riccardi, 6 Arrigoni; 10 Lepore, 13 Haye, 14 Palombi, 15 Marino, 16 Meccariello, 17 Pettinari; 23 Tabanelli, 24 Venuti. Allenatore: Liverani

Benevento Calcio: 12 Montipò, 3 Letizia (Cap.), 4 Del Pinto (23 st Buonaiuto), 5 Antei, 7 Di Chiara. 8 Tello, 9 Coda (37 st Asencio), 14 Volta, 16 Improta, 19 Insigne (43 st Ricci), 25 Bandinelli A disp.: 22 Gori, 32 Zagari, 13 Tuia, 15 Costa, 17 Buonaiuto, 18 Gyamfi, 21 Coddard, 24 Cuccurullo, 27 Ricci, 29 Asencio, 31 Sonogo, 33 Armenteros Allenatore: Bucchi

Arbitro: Serra di Torino;

Assistenti: Pagnotta-Baccini

IV Uomo: Massimi

Marcatori: 18 st Mancosu (L) 26 st Coda (B)

Note: ammoniti 10 pt Volta (B) 20 pt Tello (B) 8 pt Del Pinto (B) 18 st Mancosu (L) 35 st Fiamozzi (L) 45 st allontanato Liverani (all. L) spettatori 10.118 incasso 99.942,34 Angoli 5-3 per il Lecce recupero 1 pt 4 st