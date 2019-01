Il Lecce riparte dal Benevento, Liverani: “Chiamati a confermarci. Mai perdere entusiasmo”

Nel bel mezzo del caos (anche mediatico) del calciomercato, il campionato di Serie B è pronto a riaccendere i suoi riflettori. Certo, gli auspici di tutti erano quelli di vedere chiuse le trattative nella giornata di oggi, ma la proroga voluta dai vertici del calcio costringerà giocatori, procuratori, società e tifosi a un valzer di nomi fino al 31 gennaio.

Riparte allora così il torneo cadetto che questa sera (con l’anticipo tra il Palermo capolista e la Salernitana) darà il via al girone di ritorno dopo la lunga sosta di inizio anno. Per il Lecce, protagonista di numerosi rumors di mercato, è oggi giornata di vigilia. Domani allo stadio “Via del Mare” giungerà il Benevento, altra formazione che orbita in zona playoff, a caccia di punti pesanti per rilanciarsi nei piani altissimi della classifica.

Dal canto suo, il Lecce vuole continuare a stupire: chiuso il girone d’andata con 30 punti, l’obiettivo ora è quello di non accontentarsi. C’è da riscattare il rocambolesco 3-3 della prima giornata di campionato, con un successo che potrebbe significare l’ennesima consacrazione di questo collettivo.

“Quella di domani è una gara dalle mille insidie. Veniamo da una sosta lunga ed affronteremo una squadra forte, che ha ritrovato il ritmo gara prima di noi, visto l’impegno in Coppa Italia”, ha affermato il tecnico romano durante la consueta conferenza stampa pre gara.

“Dovremo cercare di essere una squadra che conferma quello che ci è stato riconosciuto finora. La mia formazione non deve perdere mai spensieratezza ed entusiasmo, vivendo senza pressioni. Tutto quello che abbiamo conquistato finora, però, è il passato ed questo è quello che ho detto ai miei ragazzi.

Tachtsidis? Sicuramente ha bisogno di riprendere il ritmo gara, ma come abbiamo visto con Lucioni tutto sta nella testa del giocatore. Quello che posso dire è che parliamo, comunque, di un calciatore di valore assoluto e che sicuramente sarà un valore aggiunto in questo spogliatoio”.

Capitolo formazione. Il tecnico romano potrebbe contare sin da subito dall’apporto di Panagiotis Tachtsidis, al momento unico acquisto ufficiale di questa sessione di mercato, mentre sono pienamente recuperati Falco e Tabanelli, reduci da alcuni fastidi fisici. Chi, invece, non ce la farà a recuperare del tutto è Lorenzo Venuti, ancora alle prese con un guaio muscolare. Fortemente in discussione l’impiego di Lucioni, oramai in viaggio verso Sassuolo.

I convocati

Intanto sono 25 i convocati dall’allenatore per la gara di domani. Lucioni fa parte della lista, mentre, tra i nomi non si legge quello di Marco Armellino. Questo l’elenco dei calciatori: 1 Bleve 2. Riccardi 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 10. Lepore 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 17. Pettinari 18. Dubickas 19. La Mantia 20. Falco 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli.