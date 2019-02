“Scavone è vigile e siamo cautamente ottimisti”. Le parole di Sticchi Damiani

“Volevo comunicare che Manuel Scavone si è sottoposto a una prima TAC e siamo cautamente tranquilli“.

Sono queste le prime parole del Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo la terribile serata vissuta al “Via del Mare”. Lecce e Ascoli sono scese in campo per appena 20 secondi, poi lo scontro di gioco tra Giacomo Beretta e Manuel Scavone con quest’ultimo che ha avuto decisamente la peggio.

Terribile lo schianto al suolo, con la testa, da parte del centrocampista giallorosso, il quale in un primo momento ha perso conoscenza. Subito le preoccupazioni dei giocatori in campo e di tutto il pubblico sono state altissime perchè l’incidente in cui era incappato il 31enne ex Parma è apparso terribile.

Il soccorso degli staff medici delle due squadre unito a quello del personale medico presente allo stadio hanno permesso di caricare Scavone sull’ambulanza, per essere trasportato al “Vito Fazzi” di Lecce.

“Ci sono degli accertamenti da fare e che proseguiranno nelle prossime ore – spiega ancora Sticchi Damiani – ma rispetto ai primi attimi di paura, siamo lievemente più tranquilli. Il ragazzo si era ripreso già in campo e ora è vigile. Qui siamo una famiglia e siamo tutti ancora turbati. Non vedo l’ora di abbracciare Manuel in ospedale.

Il rinvio del match? Lega e FIGC hanno avuto la sensibilità di rinviare la partita. Le due società hanno preso atto di questa decisone logica e di buon senso. L’arbitro ha avuto quindi l’indicazione di sospendere prima, di rinviare poi”.