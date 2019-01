La Mantia: “contro il Benevento servirà il miglior Lecce”. Squadra già in ritiro

Prosegue a gran ritmo la preparazione del Lecce in vista del prossimo impegno contro il Benevento. Mister Fabio Liverani nella giornata di ieri ha diretto un allenamento pomeridiano a Martignano, mentre in mattinata si è svolta un’altra seduta. Non hanno lavorato con il resto dei compagni Venuti e Falco: in dubbio il loro impiego nel match contro i campani. Allarme rientrato, invece, per Tabanelli che ieri si è allenato a parte.

Al termine della seduta la squadra ha raggiunto un albergo cittadino, dove sarà in ritiro fino a sabato.

“Sabato ci attende una gara difficile – ha commentato Andrea La Mantia – affronteremo una squadra forte, costruita per vincere. Dovremo cercare di giocare al meglio delle nostre possibilità per cercare di vincere la partita.

Il bomber ex Entella – capocannoniere giallorosso con 6 reti (le stesse anche di Palombi) – spera in un nuovo anno da vivere da assoluto protagonista con i colori giallorossi. “Sono contento di aver fatto gol importanti per la squadra, anche se ho saltato qualche gara in più di quello che pensavo per vari problemi. Sono soddisfatto della crescita avuta, per come mi sono adattato a questa nuova realtà e felice di essere in una squadra così forte. All’inizio non ci aspettavamo di disputare un campionato così, anche alla luce della competitività delle altre squadre, poi abbiamo visto che siamo una squadra forte, che concede poco. Cercheremo di mantenere questo trend”, conclude.

Intanto proseguono le grandi manovre di mercato. Ieri è arrivata l’ufficialità della cessione a titolo definitivo di Doumbia alla Reggina: ora restano da sistemare i vari Arrigoni, Cosenza, Torromino, Di Matteo, Dubickas e Megelaitis. Ma non solo. Non sono del tutto chiuse, infatti, le trattative con Monza e Sassuolo per, rispettivamente, Armellino e Lucioni. Il Lecce non intende privarsi di entrambi, o almeno non senza una proposta forte di partenza. I contatti proseguiranno nelle prossime ore.