Lecce-Brescia 2-2, per i giallorossi ancora una disfatta. Avanti di due gol si fanno riprendere allo scadere

Trasformare la delusione per la brutta sconfitta rimediata contro l’Ascoli venerdì sera in energia e cercare la vittoria e cercare di riprendere il cammino, interrottosi da alcune gare a questa parte, verso la promozione diretta al massimo torneo. Con queste parole, nella conferenza stampa della vigilia mister Eugenio Corini ha spronato i suoi ragazzi per la sfida che questa sera ha visto opposti i giallorossi al Brescia (leggi le pagelle).

Sul terreno dello Stadio “Via del Mare” sono scese in campo due compagini che, attualmente, non stanno vivendo momenti rosei dal punto di vista dei risultati e, per quel che riguarda le “rondinelle”, anche societari, visto che, in perfetto stile Cellino, anche durante questa stagione si è assistito alla solita girandola di allenatori sulla panchina.

In occasione della sfida con la compagine bresciana il tecnico dei salentini, nonostante le ultime pessime prestazioni dedice di dare ancora fiducia a Zuta troppo spento nelle precedenti uscite; in mediana, conferma per Hjulmand, anche se non in perfette condizioni fisiche e ritorno dall’inizio per Biorkengren; il reparto avanzato, infine, viene confermato in toto.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Maggio, Lucioni, Pisacane e Zuta; Hjulmand, Tachtsidis e Bjorkengren a centrocampo; Mancosu a sostegno delle punte Coda e Stepinski.

Il primo tempo

Trascorrono 11 minuti e i giallorossi vanno al tiro con Hjlmand, ma Joronen devia in corner. Al 23mo “rondinelle” vicine al gol. Batti e ribatti in area giallorossa, la palla giunge a Aye che, fortuna per la difesa salentina, a porta vuota, manda alto. Al 32mo il colpo di testa di Hjulmand viene respinto con i pugni dall’estremo dei bresciani. Al 35mo la forbice di Maggio va alle stelle. Al 43mo Zuta lancia Coda, ma la punta viene anticipata da Joronen. Al 46mo, il migliore in campo, Hjulmand, si divora letteralmente l’occasione del vantaggio. Cross di Zuta, la palla taglia tutta l’area e arriva al centrocampista danese che, solo davanti al portiere, di piatto al volo manda fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un triplo cambio per i giallorossi. Fuori in un sol colpo Mancosu, Tachtsidis e Stepinski e dentro, rispettivamente, Henderson, Majer e Rodriguez.

Pronti via giallorossi in vantaggio

Trascorrono solo 19 secondi e i giallorossi vanno in vantaggio. Lancio lungo di Maggio per Coda, l’Hispanico arriva sulla palla e crossa, per l’accorrente Rodriguez che anticipa tutti e deposita alle spalle di Joronen. Per il prodotto del settore giovanile del Real Madrid è il terzo gol in campionato.

Al nono buona occasione per i salentini. Corner per gli uomini di Corini, Coda spizza di testa, la palla arriva sulla testa di Hjlmand che da buona posizione manda alto.

Bjorkengren fa il secondo

Al 13mo arriva il raddoppio dei salentini. Lancio lungo per Henderson, il gallese prende palla e giunto sulla linea di fondo crossa, sulla sfera si avventa di testa Bjorrkengren che trafigge Joronen.

Al 24mo il tiro a giro di Coda va alto. Al 25mo il colpo di testa di Chancelor va a lato. Al 27mo Majer spara altissimo.

Capitan Bisoli accorcia

al 30mo arriva il Brescia accorcia le distanze. Cross per le rondinne, Aye colpoisce di testa a botta sicura, ma Gabriel compie il miracolo e para, sulla respintasi avventa capitan Bisoli che insacca a porta vuota.

Al 32mo la botta di Rodriguez da fuori viene respinta in corner dall’estremo difensore dei bresciani.

I Brescia pareggia allo scadere

Al quarto minuto di recupero accade quello che non deve succedere. Cross di Karacic, sul pallone si avventa di testa Aye che anticipa tutti e mette in rete.

I gol di Rodriguez e Bjorkengren, avevano illuso i giallorossi, ma dopo un primo tempo povero di emozioni, con una buona ripresa, soprattutto nei minuti iniziali, i salentini erano quasi rientrati in corsa per i primi posti in classifica, ma il gol il fuorigioco, la paura dopo la rete bresciana e la solita disattenzione difensiva, hanno consentito alla compagine bresciana di portare a casa un punticino che a pochi giri di lancette dallo scadere sembrava impossibile. Per il Lecce questo campionato sembra una disfatta senza fine, i salentini sembrano incapaci di tenere un risultato e adesso la questione si fa davvero preoccupante. Sabato si torna in campo nella sfida in trasferta contro la Cremonese.

Tabellini

US Lecce: 21 Gabriel, 2 Maggio, 4 Pisacane, 5 Lucioni, 8 Mancosu © (1 st Henderson), 9 Coda (44 st Gallo), 14 Stepinski (1 st Rodriguez), 23 Björkengren (26 st Nikolov), 24 Zuta, 42 Hjulmand, 77 Tachtsidis (1 st Majer). A disposizione: 2 Bleve, 22 Vigorito, 6 Meccariello, 7 Paganini, 10 Yalçin, 15 Monterisi, 16 Nikolov, 20 Pettinari, 25 Gallo, 37 Majer, 53 Henderson, 99 Rodriguez. Allenatore: E. Corini

Brescia SFC: 1 Joronen, 3 Mateju (36’st Bjarnason), 4 Chancellor, 7 Spalek (14 st Pajac), 9 Donnarumma, 14 Mangraviti, 20 Aye, 21 Labojko, 24 Jagiello, 25 Bisoli ©, 26 Martella (26 st Karacic). A disposizione: 33 Andrenacci, 2 Karacic, 16 Ghezzi, 18 Skrabb, 28 Verzeni, 29 Pajac, 30 Fridjonsson, 31 Bjarnason. Allenatore: J. Clotet

Arbitro: Gianpaolo Calvarese sez. di Teramo

Assistenti: Alessio Berti sez. di Prato – Vittorio Di Gioia sez. di Modena

IV Ufficiale: Francesco Forneau sez. di Roma 1

Marcatori: 1 st Rodriguez (L) 13 st Bjorkengren 30 st Bisoli (B) 45+4 st Aye

Note: ammoniti 11 st Chancelor (B) 36 st Hjulmand