Corini, “Oggi una giornata perfetta. Fondamentale il calore dei nostri tifosi”. Risultati e classifica

“Questa vittoria è piena di significati, perché dà continuità al successo di Cremona. Poi, oggi, abbiamo avuto il calore dei nostri tifosi che sono venuti sotto l’albergo e ci hanno incitato, volevamo ripagare questo affetto con una grande prestazione e quella di oggi è stata una giornata perfetta. Ai miei ragazzi prima della partita ho detto una cosa che per me è fondamentale e cioè che i supporter ci hanno sostenuto prima ancora che noi facessimo qualcosa per loro e i calciatori sapevano di dover dare qualcosa in campo, lo hanno fatto e siamo molto felici. Su questo successo ci sono tantissimi elementi importanti sui quali bisognerà far leva per giocare quest’ultima parte di campionato”, con queste parole mister Eugenio Corini commenta la vittoria, la seconda consecutiva, ottenuta ieri ai danni del Cosenza. Una partita nella quale i giallorossi, dopo essere passati ancora una volta in svantaggio, hanno ribaltato il risultato senza, tra l’altro, rischiare mai di subire una seconda marcatura avversaria.

“Ci sono state tante vicissitudini, ma ci stiamo consolidando sempre più come gruppo. Vedo che c’è una linea comune, ho sempre detto sin dall’inizio che questa squadra aveva valori importanti e bisognava trovare qualcosa che ci spingesse oltre, vedo che c’è molta coesione e che sono stati accolti benissimo i cinque ragazzi nuovi. Quando si vuole realizzare qualcosa di importante dico sempre che bisogna farlo tutti insieme, ecco perché ribadisco l’importanza del supporto dei tifosi e aver vinto oggi è una grande gioia e su ciò costruiremo la partita di sabato contro il Pescara.

Penso che alla base dell’esplosione dei nostri giovani ci sia un lavoro che ha preso il via quest’estate, nonostante non si sia svolto un ritiro classico. Molti ragazzi hanno avuto bisogno di un po’ più di tempo per adeguarsi. Rodriguez e Gallo hanno saputo soffrire, saputo cogliere un’opportunità e ritagliarsi spazio, ma devono proseguire quotidianamente a lavorare. Qui tutti possono avere un’occasione, poi, come sempre, è il campo che parla. Quando do spazio è perché penso che una persona lo abbia meritato e quando rispondono in questo modo significa che sono stati bravi loro e devono continuare a prepararsi per ottenere qualcosa di importante.

Pettinari è un giocatore importante, ha grande stima da parte mia, purtroppo nella fase inziale del campionato non stava bene fisicamente e non ha potuto esprimere quello che è il suo talento, ci sono state vicissitudini di mercato che hanno fatto sì che rimanesse qui con noi e di conseguenza ha lavorato bene, ha recuperato un problema alla schiena che lo condizionava, è un giocatore importante e devo dire che ha giocato due spezzoni di gara di grande qualità e questa è una base di partenza per lui.

Lecce-Cosenza ci lascia un passaggio di consolidamento del percorso che stiamo costruendo. Quando la risposta del campo è questa tutto prende una strada diversa. Anche io che ho 50 anni e faccio questo lavoro da dieci, ritengo di non conoscere tante cose e di doverne imparare sempre più. Alleno ragazzi che hanno dato risposte importanti, ma che devono consolidarle, altri giocatori più maturi che hanno esperienza, ma che devono continuare a fare queste prestazioni, se gioventù ed esperienza riescono ad abbinarsi si crea un mix esplosivo.

Ho cinque attaccanti di grande valore e oggi ho voluto consolidare il percorso di Rodriguez sostituendo Coda e facendo entrare in campo Pettinari. Gli atteccanti svolgono un grande lavoro, muscolare e faticoso e io voglio sempre intensità e quando li sostituisco è mia intenzione tenere alta la qualità. In questo periodo ho tutte le punte a disposizione, in altri potevo contare solo su due e questo ci ha un po’ penalizzato”.

Risultati

Intanto con un gol di Mario Balotelli il Monza sbanca il campo del Chievo e riduce il distacco dalla capolista Empoli, ancora un pareggio per i toscani, a tre lunghezze. Vittorie significative anche per Venezia e Salernitana. Il Lecce con il successo di ieri si trova a quattro punti dal secondo posto e sette dalla vetta. Questi i risultati: Frosinone–Pescara 0-0, Ascoli–Salernitana 0-2, Brescia–Cremonese 1-2, Cittadella–Reggiana 0-3, L.R. Vicenza–Spal 2-2, Venezia–Virtus Entella 3-2, Chievo-Monza 0-1, Pisa-Empoli 1-0, Reggina-Pordenone 1-0, Lecce-Cosenza 3-1

Classifica

Empoli 45, Monza 42, Venezia e Salernitana 41, Cittadella e Chievo 39, Lecce 38, Spal 37, Frosinone 33, Pordenone e Pisa 32, Reggina 29, Vicenza e Reggiana 27, Brescia e Cremonese 26, Cosenza 23, Ascoli 21, Pescara 18, Virtus Entella 17.