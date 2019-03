Lecce, contro il Foggia un’assenza per reparto. Liverani: “vincere per mille motivi”

C’è aria di derby in città. Cresce l’attesa per il match di domani pomeriggio (ore 15) tra il Lecce di mister Liverani e il Foggia dell’ex Pasquale Padalino. Un appuntamento particolarmente atteso da entrambe le tifoserie che tornano a sfidarsi al “Via del Mare” in Serie B dopo 23 anni dall’ultima volta (era la stagione 1996/97, poi nove incontri in Serie C). Dopo la sfida del girone d’andata finita 2-2, ora le due squadre sono a caccia di punti pesanti: il Lecce cercherà immediato riscatto per i piani alti della classifica dopo la sconfitta immeritata della scorsa settimana a Palermo, mentre i Satanelli viaggiano sulla scorta di sei risultati utili consecutivi (5 pareggi e una vittoria, nell’ultimo turno contro il Cosenza) e ora sognano il colpaccio in Salento per tirarsi fuori dalla zona playout.

Una bella sfida, attesa sotto tanti punti di vista e che i giallorossi si apprestano ad affrontare con un gruppo quasi al completo, anzi con una assenza per reparto: sono indisponibili, infatti, Bovo, Scavone e Palombi, tutti sulla via di un pieno recupero.

“Per la gara di domani i dubbi che mi porto dietro riguardano il centrocampo, per il resto la formazione è più o meno delineata. Il derby è sempre una partita particolare, c’è un trasporto e una emotività differente dalle altre gare”, ha spiegato Fabio Liverani nel corso della conferenza stampa pre partita.

“Il Foggia? Sono una squadra forte costruita per obiettivi diversi dalla salvezza, poi ha influito la penalizzazione iniziale. Noi domani dobbiamo vincere per mille motivi e lo possiamo fare solo attraverso la prestazione, evitando di commettere gli errori che ci hanno penalizzato nelle ultime uscite”.

Un supporto determinante può arrivare dal pubblico amico, con lo stadio “Via del Mare” che ospiterà 7 delle ultime 11 gare di campionato. Un dato che potrebbe rivelarsi l’arma in più. “La nostra gente ci è stata sempre vicina dentro e fuori – commenta Liverani. Certamente le sette gare da disputare in casa da qui alla fine diventano fondamentali. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi con il loro incitamento, come accaduto con il Livorno quando eravamo sotto di due gol e poi siamo riusciti a ribaltare il risultato”,

La lista dei convocati

Di seguito, quindi, la lista dei 23 convocati diramata dallo staff tecnico: 1. Bleve 2. Riccardi 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 32. Milli 34. Majer.