Lecce, contro il Frosinone tutti a disposizione: in difesa i titolarissimi?

Si scrive Lecce-Frosinone, si legge spettacolo assicurato. E’ big match day quello odierno, con in campo due tra le formazioni maggiormente accreditate alla vittoria di questo campionato, ma attualmente appaiate a quota 19 punto al terzo posto in classifica.

Sia i giallorossi salentini che i gialloblù ciociari vivono un bel momento: i ragazzi di Nesta sono reduci da due vittorie consecutive, mentre i “Corini’s Boys” non perdono addirittura da sette turni e possono vantare il miglior attacco della categoria (24 realizzazioni in 10 partite).

Ma la notizia più lieta per Eugenio Corini riguarda senza dubbio il pacchetto difensivo. Il reparto – ancora troppo ballerino – quest’oggi si presenta al gran completo e per il mister è manna dal cielo, anche alla luce dei prossimi impegni, tutti a distanza ravvicinata.

Ma l’attenzione è focalizzata tutta per la super-sfida di questo pomeriggio e allora Corini potrebbe pensare di riproporre la linea di difesa titolare per eccellenza, quella composta cioè da Adjapong, Lucioni, Dermaku e Calderoni davanti a Gabriel. Per il resto, invece, ampie conferme con Tachtsidis in regia affiancato da Henderson e da Paganini, uno dei grandi ex di turno.

In avanti, invece, ancora spazio a Mancosu, Stepinski e Coda. Per Pippo Falco ancora una chance a partita in corso.

I canarini, invece, opteranno per il collaudato 3-4-1-2. Mister Alessandro Nesta schiererà Bardi tra i pali, Brighenti, Szyminski e Curado in difesa, Salvi, Maiello, Kastanos e Zampano nel folto centrocampo, Rohden alle spalle della coppia Parzyszek-Novakovich.

Lecce-Frosinone si giocherà allo stadio “Via del Mare” sarà diretta dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova: calcio d’inizio alle ore 14 con diretta streaming sui canali di DAZN.

Ieri due anticipi: colpaccio Monza

Nel frattempo, l’undicesima giornata del campionato di B è partita ieri sera con due grandi anticipi. A spiccare è senza dubbio il successo del Monza in casa del Venezia: i brianzoli si riprendono così dall’ultima sconfitta, mentre per i lagunari un brusco stop dopo una striscia positiva fatta di quattro gare.

Torna a sorridere anche il Chievo Verona che, dopo gli ultimi due KO, supera la Reggina e sale a quota 17. Per i calabresi si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei giornate.

Oggi tutte le altre in campo: oltre a Lecce-Frosinone, spicca l’altro big match tra il Brescia del neo tecnico Dionigi e la capolista Salernitana. Occhio anche a Cittadella-Spal. Incrocio pericolosi in coda alla classifica.

Di seguito il quadro completo dell’undicesimo turno:

Venezia 0 – Monza 2

Chievo 3 – Reggina 0

Brescia-Salernitana (h. 14)

Cosenza-Reggiana (h. 14)

Cremonese-Ascoli (h. 14)

Entella-Empoli (h. 14)

Lecce-Frosinone (h. 14)

Pisa-Pordenone (h. 14)

Pescara-Vicenza (h. 16)

Cittadella-Spal (h. 18)

La classifica

Salernitana 23, Spal 21, Frosinone, Empoli e Lecce 19, Venezia+ 18, Monza+ e Chievo17, Cittadella* 14, Pordenone 13, Reggiana* 11, Reggina+, Brescia e Pisa 10, Cosenza e Vicenza* 9, Cremonese 8, Pescara 7, Ascoli ed Entella 5.

(*una partita in meno; +una partita in più)