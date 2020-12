Lecce, Corini in difesa recupera tutti: “Frosinone? E’ uno scontro diretto”

Altro big match per il Lecce. Dopo Chievo e Venezia, i giallorossi sono attesi domani pomeriggio da uno degli incroci più pericolosi del campionato, contro l’agguerritissimo Frosinone. Una gara che vedrà contrapposte due delle principali formazioni accreditate al salto di categoria e che oggi sono appaiate, con 19 punti, al terzo posto della classifica.

Molte le insidie per Eugenio Corini che, se da un lato viaggia sulle ali di sette risultati utili consecutivi, dall’altro deve fare i conti con una difesa ancora troppo ballerina, che concede tanto, ma che oggi può finalmente contare su tutti gli effettivi a disposizione. Nonostante lo stato di forma dei vari componenti del pacchetto arretrato non sia uniforme, la notizia del giorno è senza dubbio la convocazione di tutti i difensori.

Figurano tra i convocati, infatti, i vari Calderoni, Dermaku e Adjapong che in settimana hanno dovuto fare i conti con i rispettivi acciacchi. Sul loro possibile utilizzo, però, il mister non si sbilancia.

“Calderoni è rientrato in gruppo mercoledì ed è pienamente recuperato, così come Adjapong – spiega il tecnico giallorosso. Dermaku si è solo gestito in un allenamento della settimana e posso contare anche su di lui”.

Per il resto, una sfida contro il Frosinone (che negli anni della Lega Pro era sinonimo di spettacolo assicurato) si prepara da sola.

“Affrontiamo un avversario di valore che negli ultimi anni ha disputato anche la Serie A e che ha fatto anche parte del mio passato. Quella parentesi nella mia carriera è stata importantissima in cui sfiorammo i playoff: ho trovato un ambiente che mi ha sempre supportato, a partire dal Presidente Stirpe. Bello anche l’ambiente.

Oggi giocano con un 3-4-1-2, con ottime doti di palleggio in mezzo al campo: la rosa è di qualità assoluta per la categoria. E’ una concorrente diretta. Mi aspetto una gara molto aperta, tra due squadre che vorranno vincere. Noi ci giocheremo le nostre carte”.

Alle porte c’è anche un periodo davvero intenso con due settimane con altrettanti turni infrasettimanali. “La cosa migliore è pensare una gara alla volta – chiosa Corini. I cinque cambi a gara in corso possono esserci certamente utili: saranno fisiologiche alcune variazioni. Falco? E’ una carta molto importante. E’ cresciuto molto, anche dal punto di vista atletico e ha dimostrato di poter fare cose davvero importanti.

Ora è importante avere tutti a disposizione, anche molti giovani che possono trovare spazio: ad oggi devo rinunciare ai soli Rodriguez e Felici”.

Un pensiero in chiusura da parte di Eugenio Corini dedicato a Paolo Rossi, il campione del mondo scomparso poche ore fa. “Questo 2020 è stato un vero anno funesto. Mi lega a lui il ricordo indelebile del campionato del mondo del 1982: avevo 12 anni e i gol di Rossi mi emozionarono tanto. A noi, che siamo cresciuti con il loro mito, mancherà tanto ma il suo ricordo rimarrà sempre vivo”, conclude Corini.

I convocati

Eccola, dunque, la lista dei giocatori convocati diramata al termine della rifinitura di questa mattina: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 13. Rossettini 14. Stepinski 15. Monterisi 17. Dermaku 19. Listkowski 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 27. Calderoni 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis.

11^ giornata: oggi due anticipi

E la giornata numero 11 del campionato cadetto parte questa sera con ben due anticipi in programma (nessuna partita domenica poiché è alle porte il turno infrasettimanale). In programma quest’oggi due sfide da non perdere: prima il sorprendente Venezia riceverà il Monza che ha appena acquistato Mario Balotelli, poi il Chievo cercherà di mettere in archivio le ultime due sconfitte contro la Reggina, appena tornata alla vittoria dopo un lungo periodo nero.

Di seguito il quadro completo dell’undicesimo turno:

Venezia-Monza (oggi h. 19)

Chievo-Reggina (oggi h. 21)

Brescia-Salernitana (sab. h. 14)

Cosenza-Reggiana (sab. h. 14)

Cremonese-Ascoli (sab. h. 14)

Entella-Empoli (sab. h. 14)

Lecce-Frosinone (sab. h. 14)

Pisa-Pordenone (sab. h. 14)

Pescara-Vicenza (sab. h. 16)

Cittadella-Spal (sab. h. 18)

La classifica

Salernitana 23, Spal 21, Frosinone, Empoli e Lecce 19, Venezia 18, Chievo*, Monza e Cittadella* 14, Pordenone 13, Reggiana* 11, Reggina, Brescia e Pisa 10, Cosenza e Vicenza* 9, Cremonese 8, Pescara 7, Ascoli ed Entella 5.

(*una partita in meno)