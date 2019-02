Lecce, Liverani: “Bovo non recupera, Mancosu forse. Ora il bel gioco non basta più: serve più cinismo”

SOS in casa Lecce. Alla vigilia della sfida casalinga contro il Livorno, i giallorossi devono fare i conti con alcune assenze pesanti e con altrettanti dubbi di formazione. Per Mister Liverani non mancano i grattacapi: accanto agli indisponibili Scavone e Lucioni (squalificato), infatti, sono in forte dubbio Bovo e Mancosu, i quali hanno trascorso l’intera settimana ad allenarsi in differenziato.

Chi invece pare aver smaltito del tutto alcuni acciacchi è Andrea La Mantia che già da ieri è tornato a lavorare con il resto del gruppo. Insomma, non pochi problemi per i salentini che, dopo l’ultimo pareggio a Venezia, sono decisi a tornare a sorridere davanti al pubblico amico. Si torna dunque al “Via del Mare” dopo la nottataccia del 1 febbraio con l’infortunio di Scavone, e per l’occasione il tecnico dei giallorossi predica attenzione.

“Bovo, Lucioni e Scavone non saranno sicuro della partita domani – spiega subito Liverani – mentre su Mancosu vedremo domani mattina. Per nostra mentalità non rischiamo mai un giocatore se non siamo sicuri”. Come a dire, più che no che sì.

Assenze di un certo peso queste, anche perchè il Lecce – che dovrà approfittare del pareggio di ieri sera tra le due prime della classe Brescia e Palermo – è alla ricerca di una vittoria capace di accorciare ancor più la classifica.

“In questo momento ogni vittoria ottenuta ha un gran peso – dice. Se dovessimo riuscire ad ottenerla domani, questo ci consentirebbe di accorciare sulle squadre davanti a noi. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, ora dobbiamo cercare di rimanere più in alto possibile. Per fare questo non basterà più il gioco, l’attenzione e la concentrazione che ci abbiamo messo finora, ma dovremo essere più cinici”.

Avversario di turno un temibilissimo Livorno. I granata non sono certo quelli di un girone fa, liquidati a domicilio nella gara d’andata con un netto 3-0: con l’arrivo in panchina di Breda, i toscani hanno decisamente cambiato registro e con 8 risultati utili consecutivi all’attivo, puntano forte a lasciare la zona playout.

“Affronteremo il Livorno, una squadra completamente differente rispetto alla gara d’andata e la striscia di risultati positivi che ha ottenuto lo testimonia. La loro compattezza di squadra è differente come la condizione in alcuni suoi elementi. Diamanti sarà l’ago della bilancia sia domani che per il loro proseguo della stagione”.

I convocati

Di seguito, quindi, la lista dei convocati diramata da Liverani: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 27. Calderoni 28. Fiamozzi 32. Milli 33. Pierno.