Lecce-Livorno 3-2, la doppietta di La Mantia e il gol di capitan Arrigoni rimediano a cinque minuti di follia

Dopo il buon pareggio ottenuto lunedì sera in casa del Venezia, gara che, nella ripresa ha visto gli uomini di Liverani correre molti, troppi rischi, questa pomeriggio per i giallorossi è stato tempo di scendere nuovamente in campo nella sfida casalinga che li ha visti opposti al Livorno.

Nella partita di andata fu passerella per la compagine salentina che dominò i toscani e porto a casa un netto successo per 3-0. Fu appunto… perché quello di oggi è tutt’altro che un incontro facile per due fondamentali motiv. Il primo: la squadra di Breda non è quella vista nel girone di andata, infatti, è reduce da ben otto risultati consecutivi e, in secondo luogo, il tecnico di Roma si è visto costretto a fare a meno di alcune pedine importanti. Nel Lecce, infatti, non è stato possibile schierare il perno della difesa Lucioni in quanto squalificato; capitan Mancosu, dopo una settimana a svolgere differenziato è stato costretto a dare forfait, almeno per quel che riguarda lo l’undici iniziale.

Al loro posto, quindi, Liverani è stato costretto a riproporre Marino a fare coppia con Meccariello e Falco ad agire alle spalle delle due punte. Purtroppo, però, si registra un’altra defezione pesante last minute. Un attacco influenzale ha colpito Petriccione nella notte, costringendolo all’assenza. A prendere il posto dell’ex Bari torna Arrigoni a cui viene affidata anche la fascia di capitano. Per il resto, a parte la sostituzione di Haye con Tabanelli, la formazione è la stessa vista all’opera in Laguna.

La formazione iniziale

I giallorossi si schierano quindi, con il consueto 4-3-1-2 con Vigorito tra i pali; difesa composta da Calderoni, Meccariello, Marino e Venuti; linea mediana con Tabanelli, Tachtsidis e Arrigoni; Falco alle spalle del tandem d’attacco La Mantia-Palombi.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è al quinto a opera del Livorno con Bogdan, la sfera, però, termina a lato. Al 13mo giallorossi vicini al gol. Cross con contagiri di Calderoni e perfetto inserimento di La Mantia il cui colpo di testa termina di pochissimo alto. Trascorrono 120 secondi e l’azione si ripete, dalla corsia opposta. Questa volta il traversone è di Venuti e l’incornata sempre del centravanti romano, sulla quale, però, mazzoni compie un miracolo deviando in corner. Al 19mo anche i toscani sfiorano la marcatura. Meccariello “liscia” il pallone che termina sui piedi di Giannetti che tira, la sfera, però viene deviata da Vigorito. Al 27mo sinistro a giro dal limite di Falco, finisce tra le braccia dell’estremo difensore amaranto.

Livorno in gol

Al 32mo arriva inaspettato il gol degli uomini di Breda. tabanelli perde il pallone a centrocampo, sulla sfera si avventa Bogdan che arriva indisturbata al limite dell’area e con un preciso e angolato tiro a giro trafigge Vigorito.

Diamanti raddoppia

Al 37mo gli amaranto raddoppiano. Questa volta a perdere palla a centrocampo e favorire la ripartenza dei toscani. Giannetti arriva all’interno dell’area di rigore giallorossa e di tacco passa la palla a Diamanti che, con un preciso inserimento deve solo spingerla alle spalle del portiere ex Frosinone per il raddoppio.

Trascorre un minuto e la botta di Falco dal limite termina alta. Al 46mo il colpo di testa di Marino termina sopra la traversa.

La ripresa

I secondi 45 minuti si aprono con una sostituzione per parte. Nel Lecce fuori Tabanelli e dentro Tumminello e tra i toscani avvicendamento tra gli estremi difensori con Zima che prende il posto di Mazzoni. Lo schieramento giallorosso, quindi, passa dal 4-3-1-2 al 4-2-4.

La compagine salentina cerca di fare il gioco, ma gli uomini di Breda controllano senza troppi affanni. Al nono il tiro dal limite di Calderoni termina fuori.

La Mantia accorcia

Al 16mo il Lecce accorcia le distanze. Traversone di capitan Arrigoni e perfetto inserimento di testa di La Mantia che spedisce alle spalle di Zima.

Amaranto in 10

Al 17mo la formazione di Breda rimane in inferiorità numerica. Fazzi compie un fallo ai danni Falco e viene ammonito dal direttore di gara. Per il classe ’95 è il secondo giallo ed è costretto, così ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

Al 24mo la girata di Tumminello viene parata da Zima. Al 25mo Palombi si trova solo davanti al portiere, ma tentenna troppo prima del tiro e viene recuperato da un avversario.

Il capitano pareggia

Al 34mo arriva il pareggio dei giallorossi. Falco va in slalom all’interno dell’area di rigore e tira, la palla viene respinta da un difensore avversario, sul pallone, però, si avventa capitan Arrigoni che con una botta di piatto destro trafigge Zima.

Giallorossi in vantaggio

Al primo Minuto di recupero arriva il vantaggio dei salentini. Ripartenza del Lecce e palla ad Haye che crossa rasoterra all’indirizzo di La Mantia che di esterno in scivolata beffa il portiere toscano.

Diamanti negli spogliatoi

Al 47mo i livornesi rimangono in nove uomini, Diamanti compie un fallo da tergo Arrigoni e il sig. Massimi, senza esitazione alcuna, gli mostra il rosso diretto.

Grazie alla doppietta del bomber romano e del gol del pareggio del capitano di giornata i giallorossi escono vittoriosi dalla gara con il Livorno che si era messa molta male. Una grandissima ripresa quella degli uomini di Liverani che, mai domi, hanno assediato la porta amaranto e conquistato la meritata vittoria. Sabato prossimo si va in Veneto nella sfida in trasferta contro il Cittadella.

Tabellini

U.S. Lecce: 22 Vigorito, 6 Arrigoni (cap), 7 Tachtsidis (39 st Haye), 14 Palombi (39 st Saraniti), 15 Marino, 16 Meccariello, 19 La Mantia, 20 Falco, 23 Tabanelli (1 st Tumminello), 24 Venuti, 27 Calderoni. A disp: 1 Bleve, 32 Milli, 2 Riccardi, 3 Di Matteo, 5 Cosenza, 9 Tumminello, 13 Haye, 18 Saraniti, 21 Felici, 28 Fiamozzi, 33 Pierno. Allenatore: Liverani

A.S. Livorno Calcio: 22 Mazzoni (1 st Zima), 8 Luci (Cap.), 10 Giannetti, 13 Fazzi, 20 Kupisz, 21 Gonnelli, 23 Diamanti, 26 Bogdan, 29 Rocca (23 st Eguelfi), 31 Raicevic (14 st Salzano), 42 Boben. A disp.: 12 Crosta, 38 Zima, 5 Eguelfi, 6 Gasbarro, 7 Valiani, 9 Gori, 11 Murillo, 16 Soumaoro, 17 porcino, 24 Dumitru, 28 Salzano, 37 Canessa. All. Bedra

Arbitro: Massimi di Termoli Assistenti: Soricaro-Di Gioia IV Ufficiale: Di Martino

Marcatori: 32 pt Bodgan (Li) 37 pt Diamanti (Li) 16 st La Mantia (L) 34 st Arrigoni 45+1 La Mantia (L)

Note: ammoniti 10 pt Gonnelli (Li) 42 pt Arrigoni (L) 13 st Fazzi (Li) 27 st Gonnetti (Li) 28 st Venuti (L) espulsi 17 st Fazzi (Li) 45+2 Diamanti spettatori 9.544 incasso 89.598,34 angoli7-2 per il Lecce recupero 1 pt 4 st