Calderoni si riprende la fascia, Armellino in mezzo: le probabili formazioni di Lecce-Padova

Nuovi cambi in vista nell’undici titolare per il Lecce. Per l’ultimo impegno casalingo del 2018, i giallorossi sono pronti ad ospitare il Padova, con l’intento di superare in modo convincente la sconfitta rimediata domenica scorsa in quel di Brescia. Possibilità di scelta decisamente più ampia, quest’oggi, per Fabio Liverani che, a differenza di una settimana fa, ritrova disponibili i due terzini più utilizzati fino a questo momento, Venuti e Calderoni.

Solo quest’ultimo, però, sembra avere più chance per una maglia da titolare per la gara di questo pomeriggio: l’ex Novara si riprenderà, dunque, la corsia mancina, mentre suo dirimpettaio sarà Checco Lepore, confermato dopo la buona prova di Brescia. In mezzo alla difesa, davanti a Vigorito, Lucioni è certo, mentre Bovo insidia Meccariello per l’ultimo posto disponibile.

In mediana poche sorprese: Petriccione sarà il playmaker, affiancato da Scavone e da Armellino (Tabanelli andrà in panchina dopo una settimana passata a smaltire qualche guaio muscolare); Mancosu agirà dietro alle due punte, Falco e La Mantia.

In casa Padova, invece, l’imperativo è uscire dalla crisi, giunta dopo gli ultimi tre KO consecutivi. Coach Foscarini sembra orientato verso la difesa a tre, con Perisan tra i pali coadiuvato da Ceccaroni, Capelli e Trevisan; due ballottaggi per il folto centrocampo dove dovrebbero, alla fine, spuntarla Zambataro, Broh, Pinzi, Pulzetti e l’ex Contessa; in avanti duo offensivo composto da Capello e Bonazzoli.

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo: calcio d’inizio alle ore 15.