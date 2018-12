Brescia-Lecce 2-1, giallorossi troppo rinunciatari salutano il secondo posto. Inutile il vantaggio di La Mantia

Dopo il pareggio dell’Immacolata contro il Perugia, sfida nella quale qualche rischio in più rispetto alle precedenti apparizioni si è corso, anche se il risultato, alla fine, è apparso sostanzialmente giusto, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Rigamonti, nella sfida che li ha visti opposti al Brescia di mister Eugenio Corini e, soprattutto, del capocannoniere della Serie B Donnarumma.

Nonostante la sfida appaia molto difficile, agli uomini di mister Fabio Liverani si sono presentate davanti due grandissime occasioni per trarre il massimo vantaggio da un’eventuale vittoria: la prima quella rafforzare la prima posizione in classifica e la seconda di avvicinarsi alla prima piazza visto il passo falso del Palermo fattosi fermare in casa dal Livorno ultimo in classifica.

In occasione della partita contro le “rondinelle” il tecnico romano si vede costretto a fare a meno di Calderoni sostituito, udite udite, da Cesare Bovo con Venuti neanche in panchina, ma sono altre le novità per quel che concerne lo schieramento iniziale.

Capitan Lepore, infatti, ritrova una maglia da titolare e si posiziona sulla corsia destra di difesa, al centro del reparto arretrato, Meccariello a fare coppia con Lucioni; per quel che riguarda la mediana, invece, Armellino viene preferito a Tabanelli, mentre, ad affiancare Falco c’è nuovamente La Mantia.

Lo schieramento iniziale

I salentini, quindi, scendono in campo con il consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Lepore, Lucioni, Meccariello e Bovo; Armellino, Petriccione e Scavone al centro del campo e Mancosu a sostegno del tandem d’attacco La Mantia-Falco.

Il primo tempo

La prima conclusione della gara è del Brescia al settimo con il tiro da fuori di Spalek, parato senza alcun problema da Vigorito. Al 15mo il tiro a giro di Falco termina di pochissimo a lato. Al 18mo il primo cartellino giallo della gara ai danni di Scavone per un fallo nei confronti di Bisoli. Al 21mo tocca a Tonali finire sul taccuino dei cattivi per un fallo su Falco. Al 22mo il colpo di testa di Lucioni su cross di Falco termina di poco a lato.

La Mantia la sblocca

Al 25mo arriva il vantaggio per i giallorossi. Filtrante di Mancosu per Bovo che calcia all’indirizzo della porta, Alfonso respinge il tiro sui piedi di La Mantia che a porta vuota trafigge l’estremo difensore lombardo.

Al 30mo Mancosu da buonissima posizione calcia alle stelle. Al 34mo il tiro dell’albanese Ndoj finisce fuori. Al 35mo la botta da fuori di Morosini viene parata con ifficoltà da Vigorito e sulla respinta Lucioni spazza via. Al 42mo il sinistro di Morosini finisce alto. Il Brescia dopo lo svantaggio si spinge in attacco, ma i giallorossi stringono i denti e riescono ad arginare le folate avversarie. Al 45mo Mancosu ha l’occasione per raddoppiare, ma solo davanti all’estremo difensore bresciano si fa parare il tiro.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Bomber Donnarumma pareggia

Al 49mo arriva il pareggio e proprio dall’uomo più pericoloso delle “rondinelle”. Tiro da fuori di Bisoli all’indirizzo di Vigorito, Alfredo Donnarumma parte sul filo del fuorigioco e a porta vuota deposita in rete.

Al 55mo il tiro-cross di Petriccione termina alto non di poco. Al 56mo occasione per il Brescia, ma Donnarumma da buonissima posizione spara alto. Al 59mo è il destro di Spalek a terminare sopra la traversa. Al 61mo il rasoterra di Ndoj viene abbrancato in presa da Vigorito. Al 69mo pericolo in area giallorossa. Donnarumma crossa rasoterra e la palla danza davanti a vigorito senza alcuno che intervenga. Fortunatamente arriva Bovo che spazza via. Al 72mo la botta da fuori di Armellino finisce alta. E un minuto più tardi stessa sorte ha il tiro dal limite di Spalek. Al 76mo inizia il valzer delle sostituzioni con Haye che prende il posto di uno spento Mancosu. All’85mo Leonardo Morosini da buona posizione si vede parare il tiro da Vigorito. All’89mo la bellissima girata al volo da fuori di Donnarumma termina di non molto alta.

Gastaldello regala i tre punti alle “rondinelle”

Il gol della vittoria in pieno recupero. Corner per il Brescia, la palla vaga in area di rigore e sulla sfera arriva Gastaldello che con un piatto di controbalzo al volo trafigge Vigorito.

Un Lecce troppo rinunciatario viene sconfitto da una formazione che da quando è passata in svantaggio ha attaccato a testa bassa, pareggiando prima e arrivando al meritatissimo vantaggio poi (QUI le pagelle). I giallorossi dal canto loro, invece, dopo il gol di La Mantia si sono rintanati nella loro metà campo rinunciando alle azioni offensive. Un passo indietro rispetto alle ultime esibizioni che costa a capitan Lepore e compagni il secondo posto, proprio ai danni della formazione di Corini. Domenica pomeriggio si torna in campo al “Via del Mare” nella gara che li vedrà opposti al Padova.