Lecce, contro il Pescara per farsi spazio alle spalle, poi chissà… Le probabili formazioni

La possibilità è davvero ghiotta: portarsi per la prima volta in solitaria al secondo posto della classifica, ma sopratutto – almeno per oggi – staccare in modo significativo il gruppone delle inseguitrici e guardare anche con favore al miglior piazzamento playoff.

Per il Lecce il posticipo di questa sera contro il Pescara può valere tantissimo: le gare giocate ieri hanno premiato solo la capolista Brescia che, dopo aver superato con qualche fatica il Foggia, è sempre più vicina alla Serie A. Per il resto, invece, solo tanti pareggi: il Palermo fa solo 1-1 in quel di Cosenza, il Verona si fa fermare sull’1-1 a Cremona, il Benevento recupera due gol di svantaggio ad Ascoli, e il Cittadella divide la posta del derby contro il Padova. Nella zona nobile della classifica a sorridere, oltre alle Rondinelle, c’è il Perugia che consolida il piazzamento playoff.

E allora per i salentini la chance è davvero invitante: scavalcare il Palermo sulla seconda piazza (che vale la promozione diretta) ma soprattutto mettere spazio tra loro e il Verona, Benevento e lo stesso Pescara.

Il Lecce di Fabio Liverani vuole prenderci gusto e dopo la scorpacciata di gol messi in fila contro l’Ascoli sabato scorso, vuole alimentare il sogno. Il tecnico romano deve rinunciare ancora a Bovo, Fiamozzi e Scavone, mentre Simone Palombi torna arruolatile. Liverani ha già spiegato nella conferenza stampa di ieri che il giovane scuola Lazio non partirà da titolare, ma potrebbe tornare utile a gara in corso.

E allora, formazione pressoché inalterata in casa giallorossa rispetto alle ultime uscite. Vigorito tra i pali sarà assistito da Calderoni, Lucioni, Meccariello e Venuti, Tachtsidis ago della bilancia, affiancato da Petriccione e Tabanelli (difficile per Majer insidiare il giovane romagnolo, sempre più decisivo ultimamente), mentre in avanti il duo Falco-La Mantia sarà supportato da Mancosu.

In casa Pescara, invece, Pillon deve fare a meno di Kanouté e Melegoni. Per il resto, gli adriatici si presenteranno con un 4-3-1-2 a specchio rispetto al Lecce con Fiorillo in porta, Balzano, Campagnaro, Scongnamiglio e Del Grosso in difesa, l’ex Memushaj a centrocampo con Bruno e Crecco, mentre Brugman sarà posizionato come trequartista alle spalle del temibile tandem Mancuso-Marras.

Sugli spalti è attesa una grande cornice di pubblico: per il big match di giornata, il “Via del Mare” potrebbe riempiersi di 15mila sostenitori. Dirigerà l’incontro il signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone. Calcio d’inizio alle ore 21.

La classifica

Brescia 53, Palermo 50, Lecce* 48, Verona 47, Pescara* 45, Benevento e Perugia 44, Cittadella 41, Salernitana e Cosenza 35, Spezia 34, Ascoli 33, Cremonese 32, Crotone e Livorno 30, Venezia 29, Foggia 27, Padova 24, Carpi 22.

(*una partita in meno)