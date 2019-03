Lecce, domani arriva il Pescara. Liverani vuole serenità: “il risultato sarà importante ma non decisivo”

C’è anche Simone Palombi tra i convocati in vista della sfida di domani sera contro il Pescara. Il Lecce recupera così il giovane attaccante scuola Lazio, assente nelle ultime cinque partite per infortunio (manca dalla trasferta di Cittadella). Per lui si profila un rientro dalla panchina e potrebbe tornare utile e pienamente arruolabile già dal prossimo turno infrasettimanale per la gara contro il Cosenza.

Stamane la truppa giallorossa ha svolto la rifinitura al “Via del Mare”: Bovo e Fiamozzi sono stati gli unici a lavorare ancora in differenziato, mentre nel gruppo, oltre a Palombi, già da alcuni giorni si è rivisto Manuel Scavone, anche se ancora non convocato. Per il big match di domani, insomma, Liverani potrà contare su un rientro importante, quello di Palombi, seppur non a pieno regime.

L’obiettivo è dimenticarsi la goleada rifilata la scorsa settimana al malcapitato Ascoli e mettere ulteriore distanza con le dirette inseguitrici. E poi chissà che cosa succede lì davanti, con la vetta distante solo due punti.

“Dopo la prestazione di sabato scorso – ha spiegato Fabio Liverani nella tradizionale conferenza stampa della vigilia – è difficile scegliere chi merita di giocare, perché lo meriterebbero tutti. Come ogni settimana mi porto dietro qualche dubbio: ci sono elementi che stanno tirando la carretta da molte settimane e mano mano che recuperiamo qualcuno dovrò decidere chi far rifiatare e quando. Palombi è clinicamente guarito del tutto: non può giocare dall’inizio, ma a gara in corso può essere utile. Devo ancora valutare come impostare il centrocampo, se lo preferiremo più dinamico oppure più solido”. In sostanza, eterno ballottaggio tra Majer e Tabanelli.

Valutazioni non da poco per il tecnico anche perché mercoledì si tornerà in campo per l’infrasettimanale contro il Cosenza. “Ci sono molti elementi che scalpitano e da qui a breve ci sarà spazio per tutti.

E poi c’è da vendicare la gara del girone d’andata. Il 4-2 dello stadio “Adriatico” dello scorso 5 novembre ancora brucia a causa delle discutibili decisioni arbitrali. “E’ passato tanto tempo da quelle polemiche e non sono abituato a guardare molto indietro. Ci sono stati degli errori che ci hanno penalizzato, ma abbiamo imparato anche da quei episodi per crescere: di questo sono molto orgoglioso. Rispetto al girone d’andata eravamo a -6 dal Pescara, oggi c’è la possibilità di staccarli noi di 6 punti. In un girone, la squadra ha corso tanto: ma sappiamo che affrontiamo una squadra forte, che ha necessità di non perdere contatto con i piani altissimi. Il risultato, ad ogni modo, sarà importate ma non decisivo. Questo campionato ci insegna ogni settimana che le insidie sono sempre dietro l’angolo”.

I convocati

Questa la lista dei convocati diramata dallo staff tecnico: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 32. Milli 34. Majer.