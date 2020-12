Lecce-Pisa, la vigilia. Lanna: “Continuare a creare ma più concretezza”. I convocati

Ci vuol prendere gusto mister Salvatore Lanna alla guida del Lecce. L’allenatore in seconda dei giallorossi anche domani pomeriggio dovrà fare ancora le veci di Eugenio Corini (ancora alle prese con la covid19) e, come ha già dimostrato, tenterà ancora di non farlo rimpiangere. Il tour de force in Serie B prosegue: dopo il turno infrasettimanale, valso al Lecce il pareggio sul campo dell’allora capolista Salernitana, tra meno di 24 ore i giallorossi riceveranno al “Via del Mare” il Pisa di Luca D’Angelo con il chiaro intento di restare ancorati ai piani nobilissimi della classifica e di allungare la serie di risultati utili (ad oggi sono nove di fila).

“Bisognerà continuare ad avere intensità, ma al tempo stesso sarà necessaria maggiore concretezza e massima attenzione nelle ripartenze”, con queste parole, mister Salvatore Lanna.

Fino a ieri sembravano esserci non pochi problemi in rosa per la compagine giallorossa. Meccariello era alle prese con una lombalgia che lo ha tenuto in bilico, oltre all’infortunio di Dermaku, ma oggi è tutto risolto. Nessun problema anche per Filippo Falco: il fantasista numero 10 ieri si è sottoposto a risonanza magnetica dopo una forte contusione rimediata nella gara contro il Frosinone. Nessuna lesione, per fortuna e per domani è a disposizione.

“Dermaku a parte, saranno tutti a disposizione, compresi Meccariello, Mancosu e Tachtsidis. Fortunatamente anche Falco sarà della gara, si è ripreso velocemente dal problema alla caviglia e a Salerno ha strinto di denti per poter essere di aiuto alla squadra”.

Soprettutto nell’ultima partita i giallorossi hanno creato tantissimo, ma alla fine non sono riusciti a concretizzare, quindi, il vice di Corini, si augura che domani ci sia maggiore incisività.

Bisogna continuare a creare tanto ma, ripeto, è necessario trovare anche più incisività e concretezza negli ultimi 16 metri.

Il mister è sempre presente. Anche ieri abbiamo svolto una videoconferenza nella quale ci ha indirizzati. Non è un momento facile per lui, ma ci confrontiamo ed è sempre con noi, anche da casa”.

Capitolo avversari. I nerazzurri toscani hanno raddrizzato il tiro dopo un avvio a dir poco stentato. Nelle ultime tre uscite sono arrivate due vittorie e un pareggio, grazie anche a Simone Palombi e Michele Marconi, la coppia d’attacco degli ex di turno.

Affronteremo una compagine che nelle ultime tre gare ha fatto 7 punti subendo un solo gol. Giocano in modo offensivo e hanno un attaccante forte come Marconi. Ma non c’è solo lui”.

I convocati

Eccola di seguito, dunque, la lista dei 23 convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina: 1 Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 13. Rossettini 14. Stepinski 15. Monterisi 18. Pierno 19. Listkowski 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 27. Calderoni 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis

La 13^ parte stasera: big match da non perdere

Il turno numero 13 del campionato cadetto parte già nel tardo pomeriggio di oggi con il primo di due anticipi. Per primi in campo l’Entella ultimo in classifica contro il Pordenone. Ma è in serata che arriva il piatto forte di giornata con la supersfida tra Frosinone e Salernitana: chi vince balza in vetta.

Entella-Pordenone (oggi h. 19)

Frosinone-Salernitana (oggi h. 21)

Brescia-Reggiana (sab. h. 14)

Chievo-Empoli (sab. h. 14)

Cremonese-Cosenza (sab. h. 14)

Vicenza-Ascoli (sab. h. 14)

Lecce-Pisa (sab. h. 14)

Reggina-Cittadella (sab. h. 14)

Pescara-Monza (sab. h. 16)

Venezia-Spal (sab. h. 18)

La classifica

Empoli 25, Salernitana 24, Frosinone 23, Spal 22, Venezia e Lecce 21, Monza e Cittadella*20, Chievo* 18, Reggiana*, Brescia, Pordenone e Pisa 14, Vicenza* e Cosenza 12, Reggina 10, Cremonese 9, Pescara 8, Ascoli 6, Entella 5.

(*una partita in meno)