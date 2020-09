Lecce, la vigilia di Corini: “Manca qualche pedina ma siamo pronti. Mancosu valore assoluto”

“Pippo si è sempre allenato regolarmente, nel pomeriggio di ieri ha avuto un risentimento, abbiamo lavorato in differenziato, questa mattina, poi, ho parlato con il ragazzo e abbiamo deciso di fare un passo indietro, vedremo se riuscirò a recuperarlo per la gara con la Feralpisalò o con l’Ascoli.

Paganini dal punto di vista della preparazione ha bisogno di trovare una condizione ottimale prima di essere inserito.

Ho già comunicato la formazione, ma a voi non la dico, per quel che riguarda Zuta nasce come esterno offensivo e può fare questo ruolo e mi consente di avere un cambio offensivo e difensivo, al momento, però, devo adattare qualche situazione”, sono queste le prime parole di mister Eugenio Corini alla vigilia della gara che domani vedrà impegnati i giallorossi contro il Pordenone che, purtroppo, oltre a quelle dovute a questioni inerenti il calciomercato, vedrà la defezione di alcuni importanti calciatore, come, per fare un solo esempio, il talentino di Pulsano.

“Mi è spesso capitato di affrontare partite senza alcune pedine, ma la forza di una squadra è quella di adattarsi. Abbiamo lavorato tutti bene e ritengo che domani ci sarà una formazione forte e preparata, questo è un momento particolare, ma chi ha lavorato con me è anche mentalmente pronto a scendere in campo.

Il Pordenone

“Il Pordenone è un’ottima compagine, allenata da un bravo allenatore come Attilio Tesser, l’anno scorso da matricola è arrivata vicini al traguardo della finale play off, hanno lasciato l’intelaiatura della passata stagione inserendo buoni innesti, troveremo una squadra molto forte, aggressiva a prescindere che giochi in casa o fuori e verrà a giocare la propria partita. Noi stiamo iniziando un percorso un po’ difficile, ma con lo spirito giusto potremo conseguire buoni risultati”.

Le favorite

“Ho sempre rispetto per tutti i club, la B è un campionato difficile dove i risultati possono essere stravolti, non vedo l’ora che arrivi il 5 di ottobre per avere una rosa definita e un nostro gioco. In questo momento che siamo ancora in fase di costruzione, bisogna solo ottenere risultati positivi che fanno aumentare l’autostima. Non dichiaro mai i miei obiettivi, preferisco raggiungerli. Le retrocesse dalla A spesso hanno avuto molte difficoltà e sto lavorando molto su questo. Tra le favorite, però, inserisco Brescia e Spal, poi, Pordenone, Frosinone, Empoli e, come sempre, ci sarà la sorpresa tra le neopromosse, non considero tra queste il Monza, perché, già l’anno scorso aveva una rosa da Serie B e quest’anno ha fatto un mercato da massima serie”.

Marco Mancosu

“Mancosu è un giocatore che per la categoria è un valore assoluto. Non dirò quello che ci diciamo, ho ben chiara la sua posizione e mi ha dato la totale disponibilità a ricoprire anche quei ruoli meno adatti alle sue caratteristiche tecniche, tutti, però, si sono resi disponibili in tal senso. Marco, però, è il capitano e lo conoscete benissimo”.

La mentalità

“Liverani ha fatto un grandissimo lavoro, il Lecce ha costruito una mentalità di costruzione del gioco propositiva, che è anche il mio principio, anche con le armi che abbiamo a disposizione in questo momento, poi, durante la gara, c’è la fase di possesso e non possesso e abbiamo lavorato su entrambe le situazioni”.

I convocati

Ecco di seguito, quindi, la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia:

1. Bleve 4. Petriccione 5. Lucioni 6. Meccariello 8. Mancosu 9. Coda 11. Adjpong 12. Milli 13. Rossettini 18. Pierno 19. Listkowski 21. Gabriel 24. Zuta 25. Gallo 26. Dubickas 27. Calderoni 28. Oltremarini 31. Mancarella 32. Lo Faso 33. Schirone 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson.

Si parte oggi: è subito big match

Il campionato cadetto, ad ogni modo, parte oggi ed è subito big match. Nel primo anticipo della stagione, infatti, in campo nel pomeriggio il Monza sempre più stellare (ieri ingaggiato anche Kevin Prince Boateng) e la SPAL, appena retrocessa dalla A.

Di seguito il programma completo della prima giornata:

Monza-Spal (oggi h. 16:45)

Brescia-Ascoli (sab. h. 14)

Cosenza-Entella (sab. h. 14)

Frosinone-Empoli (sab. h. 14)

Lecce-Pordenone (sab. h. 14)

Pescara-Chievo (sab. h. 14)

Salernitana-Reggina (sab. h. 14)

Venezia-L.R.Vicenza (sab. h. 16)

Cremonese-Cittadella (dom. 15)

Reggina-Pisa (dom. h. 21)