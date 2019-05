Lucioni è già pronto: “per affrontare lo Spezia servono serenità e tranquillità. Noi siamo carichi”

La settimana più lunga è iniziata. Il Lecce, dopo aver riposato nel weekend appena trascorso, è proiettato all’ultima giornata di campionato, quella decisiva. Sabato pomeriggio (ore 15) al “Via del Mare” arriverà lo Spezia, in un match che segnerà le sorti della stagione giallorossa: in caso di vittoria, infatti, sarà promozione diretta in Serie A, ribaltando così ogni più fantasioso pronostico della vigilia di torneo.

In caso contrario, invece, i salentini saranno legati al risultato della partita del Palermo che, distante un solo punto, affronterà in contemporanea il Cittadella. Tutto, dunque, in 90 minuti.

Un incrocio pericoloso sia sua via della promozione diretta sia si quella dei playoff. In casa Lecce, la preparazione alla partita delle partite è iniziata da un paio di giorni. Ieri mattina Mister Liverani ha fatto svolgere un allenamento allo stadio, con Fiamozzi, Cosenza e Saraniti che hanno proseguito nel loro lavoro personalizzato.

“Le gare in questo campionato le abbiamo sempre preparate allo stesso modo, con voglia, determinazione e le nostre certezze sul gioco, provando a mettere in pratica ciò che ci chiede il nostro allenatore – ha spiegato in sala stampa Fabio Lucioni. Il coriaceo difensore centrale, divenuto un autentico leader dello spogliatoio, suona la carica.

“Sabato ci aspetta una giornata particolare: è l’ultima di questo torneo, un campionato avvincente nel quale ogni squadra ha da giocarsi qualcosa. Per noi è una settimana nella quale dobbiamo trovare la giusta serenità e tranquillità che ci devono accompagnare. Io credo che il gruppo sia stato la vera forza della nostra squadra: chi ha giocato ha sempre dato il massimo, come ha dato il 100% in ogni allenamento chi non è stato chiamato in causa”.

Non vuole distrazioni Lucioni che non vuole pensare al Palermo. “Sabato abbiamo la possibilità di contare solo su noi stessi e quello che succederà al di fuori del Via del Mare non ci deve interessare – concude. Abbiamo un match point che ci giocheremo davanti ai nostri tifosi e siamo carichi”.

Verso i 30mila

Intanto, nelle prossime ore è attesa la risposta da parte degli Organi alla proposta avanzata dall’US Lecce di riapertura integrale della Curva Sud. Il “Via del Mare”, dopo poche ore dall’apertura delle vendite dei biglietti, è andato cold-out e, in caso di esito positivo, vi saranno ulteriori 3.000 posti per il settore, portando così la capienza complessiva a sfiorare le 30mila unità.