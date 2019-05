Lecce vuole la Serie A… e allora #coloriamolA! Scatta la tua foto giallorossa e tagga LecceNews24.it

L’attesa è spasmodica, la voglia è tanta. Il richiamo della Serie A si fa sempre più forte in tutto il Salento e il popolo giallorosso vuole far festa, un anno dopo il ritorno in B. La sconfitta del Lecce di mercoledì scorso sul campo del Padova non ha affatto smorzato gli entusiasmi per una squadra che è ancora padrona del suo destino: nonostante il turno di riposo che La Mantia&Co. osserveranno il prossimo fine settimana, infatti, sabato 11 maggio, battendo in casa lo Spezia, sarà festa. A prescindere dai risultati del Palermo.

L’occasione giusta, in realtà, potrebbe anche giungere durante il riposo perché se i rosanero andranno KO ad Ascoli, allora in tutto il Salento potrà partire la festa anticipata. Combinazione, tuttavia, di non semplice riuscita, e allora l’obiettivo è solo uno: vincere l’ultima gara della stagione per toccare con mano quello che ad agosto scorso sembrava solo una stravagante fantasia.

Il turno di riposo servirà certamente alla comitiva di Fabio Liverani per recuperare energie fisiche e mentali in vista dei 90 minuti finali, ma di certo l’attesa della sfida allo Spezia aumenterà solo le “ansie” di un popolo intero che non vede l’ora di esplodere di gioia.

E allora, per alleggerire il tempo e le attese un modo c’è, quello di colorare la città di giallorosso!

Il contest più giallorosso dei social

LecceNews24.it lancia la campagna #coloriamolA. Un contest fotografico tutto social in cui ogni tifoso è il vero protagonista. L’idea è semplice: tingere Lecce e tutto il Salento di giallorosso. Ciascun tifoso è chiamato a colorare la propria casa, il proprio balcone, il proprio terrazzo con una bandiera, una sciarpa, o un vessillo giallorosso.

Una volta “addobbato” il tutto, poi, basterà scattare una foto, un video o un selfie, caricarla su Facebook e/o Instagram e taggare le pagine di LecceNews24 (clicca QUI per la nostra pagina Facebook, oppure QUI per il nostro profilo Instagram) utilizzando l’hastag #coloriamolA.

Attenzione: non è necessario inviarci via mail o per messaggio la vostra foto, ma ciascuno la può caricare sul proprio profilo social. Poi basterà taggare le pagine ufficiali di LecceNews24.it e corredare la didascalia della foto con #coloriamolA. Tutto chiaro?

Nel corso delle giornate, la redazione di LecceNews.it raccoglierà tutte le foto correttamente postate sui social, creando così un’unica grande photogallery giallorossa. Le fotografie che raccoglieranno più “mi piace” avranno una sorpresa!

La febbre sale sempre più: Lecce vuole far festa. Nell’attesa, allora, #coloriamolA tutta!