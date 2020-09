Lecce, primo assaggio di “Via del Mare” per i nuovi. Coda è già il bomber

Prima volta al “Via del Mare” per il nuovo Lecce di Eugenio Corini. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il tecnico ha fatto disputare allo stadio un test d’allenamento in famiglia, una partita con due tempi da 35’.

Dopo alcune settimane di lavoro ad Acaya, quindi, per il mister e i primi nuovi arrivati è stato l’assaggio nel loro nuovo stadio. Un test in cui sono andati in campo gli effettivi a disposizione, compresi molti elementi della Primavera giallorossa. Unici assenti i positivi al covid Vera e Tachtsidis, oltre a Marcin Listkowski impegnato con la sua nazionale under 21.

Queste le formazioni:

Squadra A: Vigorito (st Milli), Monterisi (5’st Riccardi), Lucioni, Meccariello, Gallo A., Shakhov, Petriccione, Mancosu, Falco, Lo Faso, Coda.

Squadra B: Bleve (st Viola), Colella (st Pani), Riccardi (5’st Pierno), Rossettini, Scialanga (st Bianco), Mancarella (st Romano), Maselli, Macrì (st Sibilla), Rimoli (st Ortisi), Dubickas, Gallo G. (st Oltremarini).

Il test è terminato 4-0 con doppietta di Coda nella prima frazione e gol di Riccardi e Falco nella ripresa. Hanno lavorato in differenziato, invece, Felici, Calderoni, Benzar, Gabriel, Majer e Rispoli, quest’ultimo in procinto di firmare con il Crotone.

Per oggi è in programma una seduta d’allenamento pomeridiana all’Acaya Golf Resort & SPA, mentre per sabato prossimo (12 settembre) andrà in scena la prima amichevole stagionale contro il Monopoli.