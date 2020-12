Lecce, contro il Vicenza per riprendere la marcia. Le probabili formazioni

Dopo le ultime due sconfitte consecutive, per il Lecce è il momento della verità: i giallorossi devono tornare necessariamente al successo questo pomeriggio contro il Vicenza, oppure la scalata verso le prime posizione della classifica diventa come una montagna insormontabile.

21 punti, ottavo posto in classifica, -7 da quel primato che esattamente un mese era a tinte giallorosse ma che poi si è fatto sempre più lontano. I tre gol incassati dal Pisa e quello di Ferrara martedì scorso hanno interrotto la serie di nove risultati utili consecutivi ed è proprio a quel periodo che il duo Corini-Lanna vuole tornare quanto prima per non vanificare una prima parte di stagione super.

Al “Via del Mare”, allora, l’occasione è da non fallire. Lanna, che deve ancora fare le veci del mister in quarantena causa covid, deve sciogliere i dubbi su modulo e interpreti: contro la Spal il Lecce si è schierato con un 3-5-2 che però oggi potrebbe essere accantonato anche a causa delle condizioni non perfette di Adjapong.

Il terzino modenese, infatti, deve smaltire un fastidio alla coscia sinistra e il suo impiego non è certo. Ecco perché il ‘tuttofare’ Zuta potrebbe prendere il suo posto sulla corsia destra, andando a completare il pacchetto difensivo con Lucioni, Meccariello e Calderoni. A centrocampo i soliti tre: Tachtsidis, Henderson e Paganini, mentre in avanti Mancosu agirà alle spalle di Stepinski e Coda che devono tornare a sbloccarsi.

Gli ospiti guidati da Mimmo Di Carlo, dal canto loro, giungono da una vittoria e un pareggio nell’ultima settimana. Sarà 4-4-2 con Grandi tra i palli, Cappelletti, Pasini, Padella e Barlocco in difesa, Guerra, Cinelli, Rigoni e Dalmonte in mezzo, Meggiorini-Jallow tandem d’attacco.

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà il signor Daniele Paterna della Sezione di Teramo: calcio d’inizio alle ore 15 con diretta TV su Rai Sport e in streaming sui canali DAZN.

15^ giornata: due big match, una gara rinviata

La giornata numero 15 del campionato cadetto partirà alle ore 12.30 con la sfida tra Reggiana e Reggina. Ma a spiccare sono i due big match: la capolista Salernitana sarà di scena sul difficile campo di Venezia; da non perdere neanche Brescia-Empoli. Rinviata causa coronavirus, invece, Chievo-Cittadella.

Di seguito il quadro completo della 15^ giornata.

Reggiana-Reggina (ore 12.30)

Ascoli-Spal (ore 15)

Cosenza-Pisa (ore 15)

Entella-Pescara (ore 15)

Frosinone-Pordenone (ore 15)

Lecce-Vicenza (ore 15)

Venezia-Salernitana (ore 15)

Brescia-Empoli (ore 18)

Cremonese-Monza (ore 21)

Chievo-Cittadella (rinv.)

La classifica

Salernitana 28, Empoli 27, Cittadella* e Spal 26, Frosinone 24, Monza e Venezia 23, Lecce 21, Chievo* 20, Brescia e Pisa 18, Pordenone 17, Vicenza* 16, Cremonese e Reggiana* 15, Cosenza 13, Pescara 12, Reggina 11, Ascoli 6, Entella 5.

(*una partita in meno)