Lanna sprona il Lecce: “torniamo quelli dei nove risultati utili”. Si rivede Rodriguez

Una vera e propria gara spartiacque quella che attende domani pomeriggio il Lecce, in casa, contro il Vicenza. Dopo due KO consecutivi – che hanno spinto i giallorossi all’ottavo posto della classifica – gli uomini di Eugenio Corini sono chiamati a decidere del loro futuro: tornare al successo, infatti, è l’unica via per riprendere il cammino verso le ambizioni-promozione, e attardarsi ancora potrebbe costare caro.

Ne è consapevole mister Salvatore Lanna. Il vice di Corini (per lui fine anno in quarantena da covid) è chiamato stavolta a dare un forte scossone perché nell’ultima uscita casalinga il ‘Via del Mare’ è stato teatro di una disastrosa prova contro il Pisa. Le mura amiche quest’anno stanno regalando molti bocconi amari ai salentini (sol 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta) e cambiare marcia è adesso imperativo.

“Dopo la gara di Ferrara l’umore del gruppo non è stato dei migliori – ammette Lanna – ma abbiamo voltato pagina, forti della prestazione che è stata fatta. E’ mancato solo il risultato ma la squadra ha dato una grande risposta. In questi giorni abbiamo lavorato sulla tattica e sulla testa. Il mister si è confrontato con i giocatori su questi aspetti che vanno portati avanti di pari passo”.

Per quanto riguarda le scelte iniziali i dubbi restano più o meno i soliti. Il calendario di questo dicembre no-stop impone gare ogni tre giorni: più di qualcuno necessiterebbe di riposo, ma nella rosa giallorossa cambi e ricambi non hanno dato sempre gli effetti sperati. Assente ancora Dermaku, è in forte dubbio l’impiego di Claud Adjapong che in queste ultime ore sta smaltendo un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

Salvatore Lanna però spiega: “i ragazzi sono tutti disponibili. Falco ha avuto un piccolo affaticamento e nel corso della rifinitura ha lavorato in differenziato, ma è disponibile ed è convocato. Il modulo? Il 3-5-2 è un’opzione, ma domani vedrete il sistema scelto dal mister”.

Capitolo avversario. “Il Vicenza è una squadra dinamica, aggressiva, molto brava sulle seconde palle. Si tratta di un avversario da prendere con le pinze, ma se saremo quelli di Ferrara e quelli dei nove risultati utili consecutivi penso che potremo fare un’ottima partita. Il Vicenza verrà qui a mettere in mostra le proprie qualità: si difenderà compatto con le due linee da quattro e cercherà di ripartire con attaccanti veloci come Meggiorni, Jallow, Dalmonte e Giacomelli. Gente che ha qualità e dinamicità”.

I convocati

Al termine dell’allenamento di rifinitura di stamattina, quindi, lo staff tecnico ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati. Eccola di seguito in ordine di numerazione di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 13. Rossettini 14. Stepinski 15. Monterisi 19. Listkowski 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren

24. Zuta 27. Calderoni 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis 99. Rodriguez.

Non fanno parte del gruppo gli indisponibili Felici, Dermaku e i non convocati Dubickas, Pierno, Gallo, Lo Faso e Borbei.