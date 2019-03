Palermo-Lecce 2-1: individualità, fortuna e un grande Brignoli fanno sbattere i giallorossi al “Barbera”

Solo un incidente di percorso, abbastanza grave, certo, ma la sconfitta di sabato scorso al “Tombolato” di Cittadella è stato solo questo e, fortunatamente non altro. A far fugare ogni dubbio, la bella vittoria di martedì sera al “Via del Mare” contro l’Hellas Verona, dove, la compagine giallorossa, è stata quasi perfetta dal primo all’ultimo minuto di gioco, portando a casa tre punti fondamentali, grazie ai quali ha dato una scossa alla classifica, issandosi al quarto posto.

Tempo di gioire, poco e di mettere alla spalle la bella prestazione contro gli scaligeri che è tempo di tornare quasi subito in campo.

Questa sera, infatti, gli uomini di mister Fabio Liverani, sono stati di scena allo stadio “Renzo Barbera”, nell’incontro che li ha visti opposti a un Palermo che, nonostante il grosso bagaglio tecnico, si trova alle prese con una situazione societaria grave e soprattutto indecifrabile.

In occasione della partita con i rosanero allenati dall’ex attaccante giallorosso, Roberto Stellone, il tecnico romano si vede costretto a fare a meno di uno dei perni del centrocampo, Petriccione, fermato dal Giudice Sportivo a causa dell’ammonizione rimediata con i veneti. A prendere il suo posto ritroviamo Haye. Per il resto l’undici iniziale è composto dagli stessi uomini visti all’opera martedì.

Lo schieramento iniziale

I giallorossi si schierano quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni; linea mediana con Haye, Tachtsdis e Majer; Mancosu alle spalle del duo La Mantia-Falco.

Palermo subito in gol

Trascorrono meno di quattro minuti e la partita inizia in salita per il Lecce. La formazione rosanero, infatti, passa in vantaggio. Trajkovsky prende palla al limite dell’area e scocca un rasoterra che passa tra le gambe di Majer e si insacca alle spalle di Vigorito.

Al 13mo la formazione di Stellone va vicina al secondo gol. Puscas prende palla è giunto al limite tira, la sfera supera il portiere giallorosso, ma termina di pochissimo a lato. Trascorre un minuto e nuova occasione per i rosanero. Il pallone arriva a Muraswsky che da fuori calcia, il tiro è forte e angolato, ma Vigorito devia in corner. Al 15mo primo squillo per il Lecce con Tachtsidis che dal limite impegna Brignoli. Al 19 la battuta con il destro di capitano Mancosu termina altissima. Al 20mo il colpo di testa di La Mantia, viene abbrancata in presa senza difficoltà dal l’estremo difensore del Palermo. Al 22mo giallorossi vicini al gol. Passaggio di Haye per Falco e tiro di sinistro a giro del talento di Pulsano sul quale Brignoli riesce a mettere il guantone. Al 26mo occasione per i giallorossi. Corner di Falco e sponda di testa di La Mantia, sulla palla arriva Meccariello, ma il difensore giallorosso viene anticipato da un difensore avversario, forse con un braccio. Al 32mo prima ammonizione della gara ai danni di Lucioni a causa di un contrasto un po’ troppo duro a centrocampo. Al 33mo il tiro di collo al volo di Puscas finisce di molto a lato. Al 40mo il tiro dal limite di Falco viene parato dal solito Brignoli. Al 45mo salentini vicinissimi al pareggio. Punizione di Falco e tiro a botta sicura di La Mantia, Brignoli sul tiro compie un autentico miracolo deviando la palla che va a infrangersi sulla traversa.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione e con un’occasione di raddoppio per il Palermo con il tiro, al 47mo, di Trajkovsky che termina al lato. al 51mo salentini vicinissimi al pareggio. Cross di Calderoni e perfetto inserimento di La Mantia, sul cui colpo di testa Brignoli compie l’ennesimo miracolo di giornata.

Raddoppio di Puscas

Al 53mo, proprio nel momento migliore del Lecce i rosanero raddoppiano. Velo di Chochev per Puscas, il calciatore palerminato prende palla, entra in area, si libera del diretto marcatore e scocca un tiro che trafigge il portiere ex Frosinone.

Al 59mo ancora un’occasione per il Lecce. Contropiede di Lucioni che giunto al limite passa a Falco, l’attaccante giallorosso da posizione defilata tira di sinistro ma, ancora una volta, Brignoli salva. Al 61mo doppio cambio per Liverani, fuori capitan Mancous e Haye e dentro, rispettivamente, Tumminello e Tabanelli. Al 71mo il colpo di testa di Tumminello finisce largo. Al 73mo il tiro da posizione defilata di Trajkovsky viene parato da Vigorito. All’85mo, il tiro di Venuti finisce tra le braccia dell’estremo difensore rosanero. All’89mo ultima sostituzione tra i giallorossi con Saraniti che prende il posto di Saraniti.

Tabanelli la riapre nel recupero

Al 93mo i salentini accorciano le distanze. Calcio di punizione dal limite di falco, il talento di Pulsano non calcia all’indirizzo della porta, ma decide, con un tocco morbido di servire Tabanelli che, con un tiro al volo di collo pieno, mette la palla alle spalle di Brigno che, questa volta, non può nulla.

Hanno giocato bene i giallorossi, sfortunatamente, 15 minuti iniziali, le individualità degli uomini di Stellone e un grande Brignoli, hanno fatto sì che capitan Mancosu e compagni uscissero sconfitti dallo stadio “Renzo Barbera” (clicca QUI per le pagelle). I salentini, nel corso della gara, sono andati spesso vicinissimi al gol del pareggio, ma l’estremo difensore dei siciliani, oggi in giornata di grazia, ha detto molte volte no agli attaccanti salentini. Questo stop, fortunatamente, nulla ha a che fare con quello di Cittadella per quel che riguarda la prestazione, ma alla fine nulla cambia, perchè, si rientra a casa con zero punti. Si ritorna nuovamente in campo il 9 marzo nel derby contro il Foggia.