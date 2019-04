Militari allo stadio con lo sconto, al via una nuova iniziativa. Liguori: “Felice del rapporto con l’Esercito”

Questa mattina nel corso di un incontro con gli operatori della comunicazione il vicepresidente dell’U.S. Lecce, Corrado Liguori ha illustrato una nuova iniziativa, una convenzione per quanto riguarda la biglietteria rivolta ai Militari.

Alla presenza del Generale Giorgio Rainò, Comandante del Comando Militare Esercito Puglia in Bari, il dirigente giallorosso si è detto “Molto felice per questo rapporto che si è creato. I militari appartenenti all’Esercito Italiano ed il personale civile della Difesa in servizio presso il Centro Documentale di Lecce, presso la Scuola di Cavalleria di Lecce, presso il 31° Reggimento Carri di Lecce e presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari, avranno diritto ad uno sconto del 35% sulle tariffe intero in tutti i settori del Via del Mare.

I biglietti saranno acquistabili presso i botteghini dello stadio nei giorni di apertura, compreso il giorno della gara. Per l’acquisto bisognerà presentare il tesserino militare.”

Il Generale Rainò ha ringraziato “L’US Lecce per questa opportunità. L’Esercito è felice di essere qui in questo momento e lo sono ancora di più io, viste le mie origini leccesi”.

“BigMec”, unica certezza

Poco prima, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” del “Via del Mare”, si è presentato il difensore centrale Biagio Meccariello per fare il punto sulla stagione e sulla prossima sfida contro il Perugia

“Tutti gli impegni sono delicatissimi, non solo quello di lunedì nel quale mancheranno alcuni calciatori, ma a ogni modo, siamo pronti”, ha affermato il classe ’91 giallorosso.

“Il Perugia sta cercando di conquistare un posto nei Play off, ma noi abbiamo una sfida importante, quella di guardare solo a noi stessi per poi, alla fine del Campionato, tirare le somme e vedere quello che abbiamo meritato.

La squadra di Nesta è giovane, forte, strutturata e all’andata ci ha messo in difficoltà ed è chiaro che guarderemo la sfida già disputata per non sbagliare e per farci trovare più preparati prendendo spunto dagli errori fatti.

Con il mister cerchiamo sempre di migliorare tutti gli aspetti migliorabili. Il girone di ritorno è sempre difficile per tutti, per chi deve fare punti per inseguire un sogno, per chi deve raggiungere la salvezza, sono difficili tutte le gare.

Chi mi affiancherà lunedì vista la squalifica di Lucioni? Siamo contati, i numeri dicono questo, però chi ha giocato in questa squadra ha sempre fatto bene, anche Riccardi che ha fatto il suo esordio con l’Ascoli e ha fatto una buona mezz’ora, ma l’allenatore ha sempre avuto bisogno di tutti, ha bisogno di tutti e se siamo così in alto significa che tutti abbiamo dato qualcosa di positivo.