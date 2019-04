Lecce, Pasquetta a ranghi ridotti: a Perugia difesa inedita. Le probabili formazioni

Marino al posto di Calderoni, il giovane Riccardi al posto dell’esperto Lucioni, in attacco c’è il ritorno di La Mantia, tra i pali si riposiziona Vigorito. Queste le principali novità in casa Lecce nel giorno della trasferta in casa del Perugia nel turno pasquale di campionato.

Un Lecce pieno zeppo di indisponibili va a caccia di un successo in trasferta che manca da fine gennaio scorso per mantenere vivissime le speranze di promozione diretta. 3 i punti di ritardo dal Brescia capolista, uno solo di vantaggio sul Palermo che insegue momentaneamente dietro: la volata verso la A è serratissima e oggi potrebbe essere una giornata campale, soprattutto in casa giallorossa.

Difesa da reinventare

Contro un Perugia alla disperata ricerca di punti per un posto playoff, Liverani deve fare i conti con le assenze che attanagliano soprattutto la difesa. La guida Lucioni deve mordere il freno per squalifica, mentre Bovo, Fiamozzi, Cosenza e Calderoni sono out per infortunio. Nemmeno Di Matteo, seppur convocato, è al top e allora al “Curi” spazio a una difesa davvero inedita.

Davanti a Vigorito che rientra dalla squalifica, Meccariello sarà chiamato a guidare la retroguardia, al suo fianco probabile innesto di Davide Riccardi, con Marino ancora una volta adattato come terzino, insieme a Venuti. Impossibile rinunciare a Tachtsidis in cabina di regia, affiancato da Petriccione e Tabanelli, mentre in avanti La Mantia e Falco saranno supportati da Mancosu.

I grifoni, invece, devono rinunciare allo squalificato Sgarbi, oltre a Pavlovic e Kingsley. Per il resto, Nesta recupera Gyomber che si posizionerà al centro della difesa insieme a Rosim El Yamiq e Mazzocchi, oltre a Gabriel tra i pali; tris in mediana conFalzerano, Carraro e Dragomir, il pericolosissimo Verre alle spalle di Vido e Sadiq.

Allo stadio “Renato Curi” arbitrerà il signor Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata: calcio d’inizio alle ore 21 con diretta TV su Rai Sport (ch. 57).