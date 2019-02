Lecce, presentato Majer. “Mi piace il metodo di Liverani. Colpito dal calore dei tifosi”

“Questa è l’ultima presentazione di un nuovo giocatore per quest’anno in considerazione del fatto che la lista over è piena. Siamo molto contenti dell’arrivo di Zan. Era nelle nostre intenzioni trovare un profilo di giocatore che andasse a completare il reparto di centrocampo, anche alla luce dell’infortunio di Scavone. Abbiamo sottoscritto un accordo per i prossimi cinque mesi con la possibilità da parte nostra di rinnovare il contratto per altri due anni”, con queste parole il direttore sportivo del sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, Mauro Meluso, ha presentato l’ultimo arrivo in casa giallorossa, il centrocampista, Zan Majer.

Sloveno di Maribor classe ‘92. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della squadra della sua città, nel 2011 esordisce da professionista nelle file dell’Aluminij. Nel 2012 gioca nel Domžale, in cui milita per cinque anni, vincendo la Coppa di Slovenia nel 2016-2017. Passa poi al Rostov, compagine russa, dalla quale si svincola per firmare con i salentini. ha scelto la maglia numero 34.

“Già da alcuni giorni mi alleno con la mia nuova squadra e le impressioni sono ottime”, ha affermato il nuovo acquisto.

Mi piace il modo di allenare di mister Liverani e la sua idea di calcio.

Le mie caratteristiche principali sono quelle delle velocità e dinamismo e credo che questo possa favorire il mio ambientamento con il calcio italiano.

Domenica scorsa ero in tribuna a seguire la gara con il Livorno. Mi è piaciuto tutto di questa partita e sono rimasto colpito dai tifosi giallorossi e dal loro calore”.

Intanto buone notizie per il tecnico romano che in vista della sfida di sabato contro il Cittadella potrà contare sul rientro, oltre che di Lucioni che ha scontato il turno di squalifica, anche di capitan Mancosu. Il centrocampista sardo che ha rinnovato pochi giorni fa, infatti, ha smaltito l’infortunio ed è tornato ad allenarsi con il gruppo. Bovo e Scavone, invece, continuano a svolgere differenziato.

Questo pomeriggio allenamento a porte chiuse al “Via del Mare”.