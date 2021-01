Il Lecce parte per la Calabria con 6 indisponibili. Ecco Hjulmand

Il Lecce parte alla volta di Reggio Calabria, ma lo fa più incerottato che mai. In vista della trasferta di sabato pomeriggio sul campo della Reggina, i giallorossi hanno deciso di trasferirsi due giorni prima della partita, e non alla vigilia come accade solitamente. Una scelta dettata dalla volontà di mister Corini di innalzare al massimo il livello della concentrazione in una sfida che cela più insidie di quelle che si possono immaginare.

A questo si aggiunga il fatto che i salentini dovranno rinunciare a qualche pedina di troppo, fermata da infortuni e acciacchi vari. La settimana di sosta non ha aiutato molto lo staff tecnico a svuotare l’infermeria che, ad oggi, conta troppi ‘pazienti’. A vari Felici, Paganini, Falco, Pettinari e Rodriguez, negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Calderoni e Zan Majer. Lo sloveno nella seduta di allenamento di ieri ha accusato un problema al ginocchio sinistro e l’esito degli esami strumentali non è stata affatto benevola: stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il suo nome appare tra i convocati (come quello di Calderoni), ma il suo impiego è in forte dubbio.

Non fanno parte della spedizione, invece, Falco e Pettinari che, seppur in condizione, sono ormai con le valigie pronte. C’è anche Adjapong che, nonostante la botta al ginocchio rimediata in allenamento durante la settimana, stringe i denti e figura tra i convocati.

La comitiva leccese, dunque, dopo la seduta di questa mattina svolta ad Acaya, si è messa in viaggio verso la Calabria dove domani sosterranno la rifinitura.

Ecco Hjulmand

Nel frattempo, sul fronte del calciomercato, il Lecce si appresta ad ufficializzare il suo primo acquisto di gennaio. Si è in chiusura, infatti, la trattativa per l’acquisizione a titolo definitivo di Morten Hjulmand dal F.C. Admira Wacker Mödling. Il centrocampista classe ’99 arriverà a Lecce nel pomeriggio di domani per sottoporsi alle visite mediche.