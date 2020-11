Serie B, la Salernitana vince e supera il Lecce. Due panchine saltano, altrettante in bilico

E’ durata solo due giorni la gioia del primato per il Lecce. Dopo il bellissimo successo di venerdì sera sul campo del Chievo Verona che è valso la vetta della classifica, i salentini prima sono stati raggiunti dall’Empoli nel pomeriggio di sabato, poi sono stati superati dalla Salernitana che, nel posticipo della domenica sera sull’ostico campo del Cosenza, si son imposti grazie alla rete di Gennaro Tutino.

Con questi risultati la classifica resta comunque cortissima e il campionato cadetto si conferma imprevedibile. Appena 2 i punti di vantaggio dei granata campani sulle dirette inseguitrici Empoli e Lecce (con la possibilità anche per la Spal di toccare quota 18 stasera), con la zona playoff che vede coinvolte sette squadre in appena 6 punti.

Ora i giallorossi, dopo aver beneficiato di due giorni di riposo, si ritroveranno questo pomeriggio per riprendere la preparazione in vista del prossimo match al “Via del Mare” contro il Venezia. Eugenio Corini dovrà valutare il recupero fisico di Dermaku e potrà riabbracciare i due tesserati guariti dal covid negli ultimi giorni.

Nel resto delle gare della nona giornata (dove a spiccare sono state le otto espulsioni in nove partite), l’Empoli non riesce a rimettersi avanti al Lecce perché fermata in casa da un buon Vicenza: La Mantia, a pochi minuti dalla fine, aveva fatto mettere la freccia ai toscani, ma un penalty (provocato da Fiamozzi) ha rimesso in pari il match. Rialza la china, invece, il Frosinone che dopo due KO di fila vince sul difficile campo di Brescia e avvicina i primi posti della classifica.

Bene anche il Venezia (prossimo avversario del Lecce) che allunga a tre la striscia positiva riuscendo a battere in rimonta l’Ascoli: sconfitta fatale per Bertotto, esonerato al fischio finale, con la panchina dei bianconeri ora affidata a Delio Rossi.

Panchina saltata anche a Pescara dove Oddo, in casa contro il Pordenone, incassa la settima sconfitta stagionale ed è costretto a svuotare il suo armadietto: al suo posto ingaggiato Roberto Breda.

E a rischiare grosso c’è ancora Bisoli che con la sua Cremonese fa 1-1 sul campo della Reggiana: un punto che però non basta ad abbandonare l’ultimo posto in classifica con la dirigenza grigiorossa ancora in riflessione.

E in bilico c’è anche Mimmo Toscano che con la sua Reggina, a Monza, ha dovuto portare a casa la quarta sconfitta consecutiva. Amaranto ora in silenzio stampa e in ritiro fino al prossimo impegno.

Torna al successo, invece, il Cittadella che cala un fantastico poker all’Arena Garibaldi di Pisa e si riaffaccia in piena zona playoff. Questa sera completerà il quadro il posticipo tra l’Entella del neo tecnico Vivarini e la lanciatissima Spal.

Di seguito il riepilogo completo della nona giornata:

Chievo 1 – Lecce 2

Brescia 1 – Frosinone 2

Empoli 2 – Vicenza 2

Pescara 0 – Pordenone 2

Pisa 1 – Cittadella 4

Venezia 2 – Ascoli 1

Monza 1 – Reggina 0

Reggiana 1 – Cremonese 1

Cosenza 0 – Salernitana 1

Entella-Spal (oggi h. 21)

La classifica

Salernitana 20, Empoli e Lecce 18, Venezia 17, Frosinone 16, Spal* 15, Chievo e Cittadella* 14, Monza* 13, Pordenone 12, Brescia* 9, Cosenza e Reggiana 8, Reggina, Pisa* e Vicenza** 7, Ascoli* ed Entella* 5, Pescara e Cremonese* 4.

(*una partita in meno; **due partite in meno)

Prossimo turno 10^ giornata (4-6 dic.)

Ascoli-Pescara (ven. h. 21)

Cremonese-Entella (sab. h. 14)

Frosinone-Chievo (sab. h. 14)

Lecce-Venezia (sab. h. 14)

Salernitana-Cittadella (sab. h. 14)

Spal-Pisa (sab. h. 14)

Reggina-Brescia (sab. h. 15.30)

Reggiana-Monza (dom. h. 15)

Vicenza-Cosenza (dom. h. 21)

Mercoledì 2 dicembre alle ore 18 verrà disputato il recupero della terza giornata tra Monza Vicenza.