Il dopo Spal di Baroni, “Gran piglio dei ragazzi. Prestazione di personalità e aggressività”

“Nella partita contro la Ternana ci sono stati una serie di episodi a nostro sfavore, dovuti a un po’ di superficialità e disattenzione, oggi, invece, mi è piaciuto il piglio dei ragazzi che hanno sempre giocato, anche nei momenti in cui la Spal faceva molta pressione, la considero una vittoria importante, su un campo difficile, contro un avversario dai grandi valori tecnici che sono convinto farà bene in Campionato. Siamo venuti qui con personalità e aggressività e questo mi è molto piaciuto”, è un Marco Baroni soddisfatto quello che si è presentato nella sala stampa dello stadio “Mazza” di Ferrara al termine della gara vinta dai giallorossi contro la compagine estense e che ha riportato il successo in casa Lecce dopo due turni nei quali non si era andati oltre il pari.

“Siamo partiti con un organico nuovo, abbiamo cambiato tanto, si è mutato il sistema di gioco, la squadra veniva da diversi anni con un’impostazione diversa e i ragazzi, nonostante siano giovani, sono ricettivi è hanno qualità. Ho cercato di portare il mio credo, per cercare di fare un calcio offensivo e dinamico, lo stiamo facendo bene, però questo è un Campionato difficilissimo, nel quale basta poco per disperdere tutto ciò che si è fatto e quindi dobbiamo guardare a noi stessi e crescere sempre più senza pensare a classifica e risultati.

Fino alla partita contro gli umbri avevamo incassato poco, poi, nella sfida contro di loro, nonostante avessimo messo in campo una prestazione importante, abbiamo compiuto una serie di errori e a volte quando si gioca così si rischia anche di perdere. Adesso mettiamo alle spalle questa partita e riprendiamo.

Non siamo una squadra che sa gestire la partita, non lo facciamo, non ci alleniamo in questa direzione durante la settimana e quindi dobbiamo sempre correre in avanti, più lo facciamo e maggiormente mettiamo in difficoltà gli avversari. Abbiamo attaccanti bravi che dobbiamo sostenere per fare sì che stiamo il più possibile nella metà campo avversaria, questa è una componente sulla quale ci prepariamo tanto.

Sono molto contento per Gabriel Strefezza, perché non ha mai giocato in questo ruolo, che adesso sta interpretando molto bene, può crescere ancora e ha le capacità di non smarrirsi. Ma a parte il singolo, sono felice per il gioco di squadra.

La Reggina viene da tre sconfitte di fila, ma conosco l’ambiente e i giocatori e per questo ripeto che bisogna mettere alle spalle questa prestazione e allenarci bene, nonostante i pochi giorni di recupero, perché sarà un incontro molto duro.

Massimo Coda l’ho fatto giocare perché aveva voglia e smaniava per entrare in campo, ma in questo periodo si è allenato poco e dobbiamo stare attenti. Il suo è stato un affaticamento che era passato, ma poi si è riacutizzato e sono situazioni che bisogna tenere sotto controllo, mi fa piacere che voglia giocare, ma Olivieri ha fatto bene e in quel ruolo abbiamo un’opzione in più”.

Dopo il successo di ieri i giallorossi hanno pernottato nella città estense. Questa mattina sosterranno un allenamento in loco, per poi fare ritorno alla volta del Salento.