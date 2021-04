Corini, “Vicenza squadra aggressiva. Necessario affrontarla con la solita grinta”. I convocati

“La squadra sta bene e ha metabolizzato subito la sconfitta, sono rimaste 5 partite e le focalizzeremo una volta, domani c’è il Vicenza e bisognerà affrontarlo con la solita grinta che ci ha permesso di arrivare fino a qui. I miei ragazzi mi mettono nelle condizioni di fare tante valutazioni, per poi decidere l’undici inziale e magari modificarlo a partita in corso”, sono queste le parole di mister Eugenio Corini alla vigilia della sfida che vedrà opposti i giallorossi al Vicenza allenato dall’ex Mimmo Di Carlo.

“Hjulmand è un giocatore che si può adattare a tutte le posizioni del centrocampo e schierarlo laterale domani potrebbe essere una possibilità, abbiamo sei centrocampisti per 4 ruoli e sceglierò. Pettinari è pienamente recuperato, eseguire gli esami è stato uno scrupolo in più, per domani è pienamente disponibile.

Tutte le squadre hanno avuto problematiche, ma nonostante ciò il nostro gruppo ha lavorato su se stesso e tutte le componenti sono state solidali e vicine e il presidente ha sempre dimostrato la vicinanza, abbiamo sempre mantenuto un equilibrio e dobbiamo continuare su questa strada. Il Vincenza è una neopromossa, sta facendo molto bene e cambia spesso modulo, potrebbe avere qualche defezione in attacco, ma è aggressiva, forte sulle palle inattive e ha una rosa vasta, viene da due sconfitte e certamente farà una prestazione gagliarda.

Parto dal principio che quando si gioca a calcio la condizione psico-fisica è importante e soprattutto in questo campionato per i fatti conosciuti, ma bisogna capire i momenti in cui alzare i ritmi o abbassarli e i cinque cambi possono dare una mano.

Penso che ogni compagine possa ambire, a oggi, agli obiettivi da raggiungere e il Vicenza in questo momento deve raggiungere la salvezza e sarà motivata.

Dermaku è cresciuto e ha risolto le problematiche che lo hanno condizionato, non ho ancora un riscontro oggettivo del campo, ma l’ho visto crescere e sarà un’opzione anche lui.

I convocati

Intanto sono 23 giocatori convocati per la gara con il Vicenza in programma domani. Nonostante sia ancora indisponibile nell’elenco figura il nome di capitan Marco Mancosu. Questa la lista con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8 . Mancosu 9. Coda 10. Yalçin 14. Stepinski 17. Dermaku 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 27. Calderoni 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 77. Tachtsidis 99. Rodriguez.