Lecce di scena a Vicenza per ritornare alla vittoria. Le probabili formazioni

Nonostante il clima tesissimo in Serie B in seguito alla decisione dell’Asl di imporre lo stop al Pescara che potrebbe causare il fermo del campionato dopo il 24 aprile, con conseguente slittamento dei play off, il 34° turno si è aperto ieri sera con il blitz in trasferta a Ferrara dell’Ascoli che ha superato la Spal 1-2.

Il Lecce, ancora con la bocca amara la sconfitta casalinga imposta dalla stessa compagine estense, cercherà di difendere, questo pomeriggio, il secondo posto e riprendere il suo ruolino di marcia verso la serie A. La sfida del “Menti” rappresenta la prima di cinque finali per la truppa giallorossa, ad attenderla un Vicenza voglioso di riscatto e rivalsa dopo due sconfitte consecutive rimediate in trasferta: dopo il ko sul campo dell’Ascoli si è aggiunta la disfatta di Reggio Calabria mal digerita dall’ambiente biancorosso.

La formazione di Di Carlo (ex di giornata) viaggia a quota +7 sulla zona playout ma non può ritenersi ancora salva.

Per la sfida contro il Lecce oltre a Lanzafame e Dalmonte forfait anche di Nalini per dei problemi alla schiena. Rientra dalla squalifica Jallow e recupera dall’infortunio Meggiorini che partirà inizialmente dalla panchina.

Davanti a Grandi, la difesa sarà formata da Bruscagin, Padella, Valentini e Beruatto; in mediana spazio a Da Riva, Rigoni e Agazzi, mentre in avanti chance per Vandeputte a sostegno della coppia Jallow-Giacomelli.

Per mister Corini pochi dubbi di formazione: recuperato Pettinari che in settimana aveva lavorato a parte per un affaticamento muscolare, sono fermi ancora ai box Mancosu e il lungodegente Adjapong. Lecce che andrà in campo quindi con il collaudato 4-3-1-2 e presumibilmente con gli stessi interpreti degli ultimi turni eccezion fatta per Pettinari che dovrebbe partire dalla panchina: Gabriel tra i pali, Maggio e Gallo sugli esterni difensivi e Lucioni e Meccariello al centro. Hjulmand in cabina di regia con Björkengren e Majer ai lati. Henderson dietro al tandem d’attacco Rodriguez-Coda.

Probabili Formazioni

VICENZA (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto; Da Riva, Rigoni, Agazzi; Vandeputte, Jallow, Giacomelli. All. D. Di Carlo.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Rodriguez, Coda. All. E. Corini.

ARBITRO: A. Giua della sezione di Olbia.