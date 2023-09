Fidelis-Andria-Nardò 3-0, per il Toro un esordio in Campionato da dimenticare

Esordio in campionato da dimenticare per il Nardò che al “Degli Ulivi” incassa una sonora sconfitta per 3-0 ad opera della Fidelis Andria. A condannare i granata sono gli under Cecere, che sblocca il risultato nel primo tempo, e Sasanelli che fissa il risultato con una doppietta nella seconda frazione.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il solito 3-5-2 con Provitolo tra i pali, linea difensiva composta da Gennari, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Ciannamea e D’Anna con Rossi e De Giorgi sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

Partita subito dinamica che si sblocca già al 7′: Cecere raccoglie una respinta corta della difesa granata e fa partire un bolide che si insacca all’incrocio dei pali. I padroni di casa sfiorano il raddoppio al 17′ con Scaringella che, innescato da un filtrante di Bottalico, tira a botta sicura a pochi passi dalla porta ma Gennari in scivolata mura la conclusione dell’attaccante biancazzurro. Al 23′ ci prova ancora Cecere con una conclusione da fuori area ma questa volta il pallone finisce alto. Quattro minuti dopo è il turno di Bottalico che sfiora il palo alla sinistra di Provitolo. Il Nardò prova a impensierire la difesa andriese al 31’ con un colpo di testa di De Giorgi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Baietti blocca con facilità. Due minuti dopo Dambros sfiora il pareggio con un tiro all’interno dell’area di rigore che lambisce il palo. Squadre al riposo con la Fidelis meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

Le lancette non fanno in tempo a scandire il primo minuto di gioco e il Nardò ha l’occasionissima per riaprire le sorti della gara: Ferreira conclude a rete da distanza ravvicinata ma un reattivo Baietti smanaccia in corner. Immediato capovolgimento di fronte e la Fidelis raddoppia: traversone dalla sinistra di Giambuzzi per Sasanelli che anticipa un difensore e di testa batte Provitolo. Subito dopo, i padroni di casa provano a chiudere la gara con un calcio di punizione di Strambelli, il pallone termina alto sulla traversa. Al 58′ la Fidelis cala il tris: contropiede di Sasanelli che si invola verso la porta e con un preciso diagonale firma la doppietta personale. I granata concedono troppi spazi e Cecere prova ad approfittarne per siglare il poker con un destro a giro dal limite dell’area, ma Provitolo non si fa sorprendere e blocca a terra. Il Nardò prova ad accorciare le distanze con il subentrato Melillo che al 72′ calcia sul primo palo mandando il pallone a lato. All’80’ ci prova ancora Cecere dalla distanza, pallone di poco a lato. Nel finale doppia occasione per gli uomini di Ragno prima con Ferreira e poi con Ciannamea ma Baietti respinge entrambi i tentativi.

Nel prossimo turno il Nardò ospita la Paganese sul neutro di Matino per l’indisponibilità dell’impianto neretino causa lavori di ristrutturazione.

SERIE D – Girone H: risultati 1ª giornata

Altamura-Gelbison 2-1 Angri-Bitonto 0-1 Casarano-Rotonda 1-2 Fasano-Matera 0-0 Fidelis Andria-Nardò 3-0 Gravina-Palmese 0-0 Martina-Manfredonia 2-0 Paganese-Barletta 1-0 Santa Maria Cilento-Gallipoli 0-1

Classifica

Fidelis Andria 3, Martina 3, Rotonda 3, Altamura 3, Bitonto 3, Gallipoli 3, Paganese 3, Matera 1, Palmese 1, Gravina 1, Fasano 1, Gelbison 0, Casarano 0, Barletta 0, Santa Maria Cilento 0, Angri 0, Manfredonia 0, Nardò 0

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)