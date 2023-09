Nardò-Paganese 1-1, granata fanno la partita ma racimolano solo un pari

Non va oltre il pareggio il Nardò che al “Via del Mare” di Matino conquista il primo punto stagionale contro la Paganese. Campani in vantaggio a inizio del secondo tempo con Orefice raggiunti in extremis da un clamoroso autogol del portiere Pinestro.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Addae, Ciannamea e D’Anna con Rossi e Russo sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

Supremazia territoriale del Nardò che si mostra propositivo fin dalle prime battute. Al 3’ Addae raccoglie un invito di D’Anna dalla bandierina e di testa manda alto sulla traversa. Al 13’ cross dalla sinistra di D’Anna, arriva Dambros a rimorchio e palla oltre il montante. Al 17’ cross dalla destra di Rossi, volée di Ferreira a lato. Al 23’ ancora un angolo di D’Anna, svetta Dambros di testa e pallone fuori. Due minuti dopo il solito D’Anna ci prova con un destro a giro dal vertice dell’area di rigore, blocca facilmente Pinestro. Al 28’ Dambros ruba palla a centrocampo, scarica sull’accorrente Ferreira che non inquadra lo specchio della porta. Alla mezzora break degli ospiti con una conclusione di Orefice bloccata a terra da Viola. Al 41’ il Nardò sfiora il vantaggio con Gennari che, servito ottimamente da D’Anna, conclude a botta sicura ma il pallone rasenta il palo alla destra di Pinestro. Allo scadere della prima frazione Ferreira si destreggia in area e tira ma il pallone termina fuori. Nonostante le numerose occasioni di marca granata, si va al riposo sul risultato inchiodato sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi calano complice anche il gran caldo. Al 53’ gli ospiti passano inaspettatamente in vantaggio: percussione dalla destra di Porzio, scarico per Orefice che batte Viola con una zampata da distanza ravvicinata. Reazione del Nardò con D’Anna che al 60’ colpisce l’esterno della rete. I granata cercano con insistenza di scardinare la difesa avversaria che si difende con ordine. A due minuti dal termine arriva il pareggio: bolide di Addae dal limite dell’area, Pinestro vola e respinge il pallone che si impenna e sulla ricaduta l’estremo difensore ospite non trattiene la sfera che termina in porta. Nei minuti di recupero i granata potrebbero addirittura passare in vantaggio con un diagonale di Milli che lambisce il palo alla destra di Pinestro. Termina la gara giocata in costante proiezione offensiva e il Nardò porta a casa solo un punto che serve a sbloccare la classifica.

Nel prossimo turno in programma domenica 24 settembre il Nardò farà visita al Gravina.

SERIE D – Girone H: risultati 2ª giornata

Barletta-Santa Maria Cilento 2-1 Bitonto-Martina 0-2 Gallipoli-Fasano 1-4 Gelbison-Casarano 2-2 Manfredonia-Altamura 1-3 Matera-Angri 2-1 Nardò-Paganese 1-1 Palmese-Fidelis Andria 1-4 Rotonda-Gravina 1-0

Classifica

Fidelis Andria 6, Martina 6, Altamura 6, Rotonda 6, Fasano 4, Matera 4, Paganese 4, Barletta 3, Bitonto 3, Gallipoli 3, Casarano 1, Gelbison 1, Gravina 1, Palmese 1, Nardò 1, Angri 0, Santa Maria Cilento 0, Manfredonia 0

(Photo credits: @Massimo Coribello)