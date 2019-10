Nardò – Brindisi 2-2, pari in rimonta dei granata che sfiorano la vittoria ma la classifica piange

Un Nardò dai due volti non riesce a centrare la vittoria nel derby con il Brindisi e si deve accontentare solo di un pareggio (2-2) che va stretto alla truppa granata. Dopo un primo tempo abulico e chiuso sotto di due gol, il Toro si trasforma nella ripresa, sfodera una prestazione superba e aggancia il pareggio sfiorando anche la vittoria nel finale.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2, mister Foglia Manzillo schiera Montagnolo tra i pali, linea difensiva formata da Aquaro, Stranieri e Pantano; in mediana agiscono Danucci, Cancelli e Montaperto con Natalucci e Spagnolo sugli esterni, coppia d’attacco formata da Calemme e Camara.

Primo tempo

Avvio di gara a ritmo abbastanza sostenuto anche se gli estremi difensori passano i primi dieci minuti in totale tranquillità Alla prima occasione il Brindisi sblocca il risultato al 13’ con D’Ancora che, nel cuore dell’area neretina, raccoglie un cross dalla destra e insacca alle spalle di Montagnolo. Alla mezzora gli ospiti trovano il raddoppio: Marino ruba il pallone a centrocampo e serve in corridoio Ancora che finalizza con un preciso diagonale sul secondo palo. La sterile reazione dei padroni di casa consente ai biancazzurri di controllare agevolmente la gara. Nei minuti finali due discutibili decisioni arbitrali penalizzano fortemente i granata che si vedono prima annullare un gol regolare di Stranieri per un fuorigioco inesistente e poi negare un evidente calcio di rigore per un fallo netto in area su Natalucci. Si va negli spogliatoi con gli adriatici in vantaggio per 0-2.

Secondo tempo

Il Nardò entra in campo con un piglio diverso e mette subito alle corde gli avversari. Al 47’ conclusione di Natalucci con un diagonale dalla destra, Lacirignola blocca a terra. I granata accorciano le distanze al 57’ con Camara che, servito in profondità da Montaperto, entra in area e trafigge Lacirignola in uscita. Il gol dà nuova linfa al Nardò che si proietta costantemente in avanti e continua ad impensierire l’estremo difensore ospite. Ci provano in sequenza Danucci, Camara e Montaperto ma le conclusioni dei neretini terminano fuori dallo specchio della porta. Al 70’ il Toro va vicinissimo al pareggio ma il sinistro di Spagnolo centra in pieno la traversa.

Due minuti più tardi il portiere brindisino è protagonista nel distendersi e deviare in angolo una conclusione ravvicinata di Calemme. Al minuto 81’ Stranieri da solo in area brindisina spreca un’altra clamorosa occasione mandando alto di testa. All’85’ una conclusione velenosa dalla destra di Iannucci finisce di poco a lato e un minuto dopo Mengoli non inquadra lo specchio della porta.

Al 90’ il Nardò finalmente agguanta il pareggio: punizione dalla sinistra di Calemme, un incerto Lacirignola non trattiene e Stranieri buca la porta sguarnita.

All’ultimo dei sei minuti di recupero Calemme ha l’occasionissima per ribaltare il risultato ma questa volta Lacirignola è attento ed evita la debacle respingendo la conclusione ravvicinata del fantasista napoletano. Il derby termina così con un pareggio che premia più la squadra adriatica, cinica nello sfruttare le uniche due occasioni nel primo tempo.

A fine gara, l’amministratore unico del Nardò, Alessio Antico, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica societaria. Domenica prossima gli uomini di Foglia Manzillo saranno attesi dal secondo impegno casalingo consecutivo con il Foggia.

SERIE D – Girone H: risultati 8ª giornata

Altamura – Nocerina 2-1

Bitonto – Taranto 3-0

Fidelis Andria – Grumentum 0-1

Foggia – Casarano 1-1

Francavilla – Agropoli 5-0

Gelbison – Gravina 0-0

Gladiator – Fasano 1-0

Nardò – Brindisi 2-2

Sorrento – Audace Cerignola 2-1

Classifica

Bitonto 16, Fasano 15, Foggia 15, Gladiator 15, Brindisi 14, Gelbison 13, Taranto 12, Fidelis Andria 12, Sorrento 12, Gravina 11, Casarano 11, Nocerina 10, Altamura 10, Grumentum 9, Agropoli 8, Audace Cerignola 8, Francavilla 5, Nardò 4

(photo credits: Walter Macorano)